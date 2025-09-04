民進黨：國民黨放任出席中共93閱兵 不反共棄先烈

民進黨今天表示，國民黨前主席洪秀柱等人出席中共閱兵，國民黨卻切割不譴責，與侵略者同站一列的行徑，令台灣人民情何以堪，國民黨不但不反共，還放任自家立委在國會刪除國防預算，就是要進一步掏空台灣。

民進黨發言人韓瑩表示，看到洪秀柱出席中共九三閱兵畫面感到相當悲哀，不僅打臉十年前的洪秀柱，且國民黨竟只回應只要不違法都尊重，國民黨不譴責前主席、現任中央委員等親共行為，不開除黨籍，還切割說尊重，國民黨現在是否已明確「不反共」？真正在落實「兩岸一家親」？

韓瑩指出，國民黨現在明目張膽配合中共統戰，這樣行為就是叛國，讓先前捍衛家園的中華民國國軍，還有國民黨先烈們情何以堪；現在就連國民黨最鐵桿的黃復興成員，都發起「清黨」運動，抗議現在的親共行徑，更直指「國民黨就缺一個反共的黨主席」，呼籲現在要競選國民黨黨主席的人，說清楚到底要不要反共？

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，國民黨任由中共竄改抗戰史，從將課本裡的八年改成十四年抗戰，以及將有簡體字的五星紅旗抗戰勝利紀念章頒給國民黨老兵，這些都是中共有意識要強調共產黨在抗戰中的中流砥柱。國民黨的毫無反應，任由話語權的奪取，就是不反共的最大象徵。

