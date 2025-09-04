林佳龍：九三閱兵之際 日議員團訪台展現民主價值
日本自民黨眾議員團訪台，外交部長林佳龍接見時表示，訪團在上合峰會、九三閱兵之際訪台，與台灣共同展現對民主核心價值的堅持，而面對威權國家軍事擴張，民主國家更應團結。
民進黨立法委員郭國文、陳冠廷，自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親3日共同出席在民進黨中央黨部舉行的台日執政黨「2加2」會談，日本眾議員訪團同日拜會外交部長林佳龍，雙方就兩岸情勢、經濟合作、災防互助與國家安全等議題廣泛交換意見。
林佳龍於臉書發文表示，中國在近期藉由舉辦「上海合作組織」峰會及大規模閱兵，刻意彰顯威權國家之間的結盟態勢。值此關鍵時刻，日本國會議員來訪，與台灣共同展現對民主核心價值的堅持，具深遠意義。
林佳龍於接見時強調，面對威權國家的軍事擴張，以及假訊息對民主制度的侵蝕，民主國家更應團結一致，而台灣在民主價值鏈、印太第一島鏈及非紅供應鏈中都居於關鍵地位，並願與各方共同應對挑戰。
林佳龍提到，會談中雙方特別關切海底電纜的安全與穩定，並認為這項議題攸關台日兩國的經濟發展與國家安全。同時，雙方也一致認為兩國在防救災領域各具優勢，未來可透過經驗分享與合作交流，不斷深化夥伴關係。
在經貿合作方面，林佳龍並呼籲日本政府持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並善用現有的「第三國市場合作委員會」機制，共同拓展菲律賓等第三國市場，以進一步強化彼此的經濟韌性。
