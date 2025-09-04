卓伯源：郝龍斌若選黨主席 藍白不會「郝」
彰化縣前縣長卓伯源今年再度參選國民黨主席，他稍早開記者會再拋政見，並呼籲可能參選黨主席的台北市前市長郝龍斌應退選，因為重返執政關鍵是「藍白合」，但郝龍斌難以處理這樣的任務，「藍白不會郝，2026、2028都不會好」，屆時將讓民進黨偷笑。
卓伯源今早於台大校友會館開記者會，以「藍白不會郝」為題，公開點名郝龍斌應退選國民黨主席，強調國民黨不能再重蹈2024藍白分裂的覆轍。現場不少支持者到場，也有民間團體到場發言力挺。
卓伯源提出3點政見，第一，對人徹底實施陽光法案，對事成立真相調查委員會，包含台電弊案、疫苗採購等；第二，推動監察委員直接民選，還權於民，不讓監委成政府門神；第三，司法首長民選，因為現在司法改革已經成為一場災難。
卓伯源指出，國民黨在2024年不是輸給民進黨，而是輸給自己，藍白該和卻失分，讓支持者失望透頂，這是血淋淋教訓，藍白不合就不可能重返執政，現在面對大罷免好不容易剛建立起默契，基層更盼望藍白合。藍白合及重用年輕世代，是國民黨重返執政兩關鍵要素。
卓伯源話鋒一轉說，若此時推舉郝龍斌出任黨主席，將立即讓藍白互信「打回原點」，對藍營基層而言無疑是「再一次的重擊」，民進黨就會偷笑，因為郝龍斌與民眾黨前主席柯文哲多年針鋒相對，這是公開的歷史，雙方嫌隙極深，不可能因為選舉口號就消失。他直言「容我說一句刺耳的話——藍白不會郝，2026、2028都不會好！」
「這不是批評，是語重心長」卓伯源表示，郝龍斌的貢獻大家有目共睹，但基於黨的整體利益，若郝龍斌能放下個人之念，把機會交給黨內下一個世代的同志，來成全藍白合「您將是黨的護法，是歷史的成就者。」
卓伯源重申，他參選黨主席的唯一政見，就是成就最有民意基礎的台中市長盧秀燕在2028代表國民黨參選總統，「主席不必是王，主席要能造王。我沒有總統夢，更不會當攪局者。」
海峽兩岸公共事務協會理事長鄧哲偉也到場力挺並表示，卓伯源有3個優勢，第一，沒有官職身份，能專職服務，大選期間全力專一輔選；第二， 是唯一來自中部的聲音，看事情角度跟盧秀燕角度一致，也是人選中唯一有地方歷練的寶貴經驗；第三，上市櫃公司協會中台灣聯合會會長，能有效解決國民黨財源問題。
