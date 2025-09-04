外交人事異動 谷瑞生調駐德國代表
外交部駐外人事異動，行政院已核定，駐瑞典代表谷瑞生調任駐德國代表。
總統府8月28日發布總統令，特任前駐德代表謝志偉為駐歐盟兼駐比利時代表。行政院日前核定，遺缺由駐瑞典代表谷瑞生接任。政院另核定，駐以色列副代表李雅萍調升駐以色列代表、駐象牙海岸副代表辛繼志調升駐象牙海岸代表。
這是谷瑞生第四度派駐德國代表處，先前曾任駐德國代表處副代表以及政務組長。谷瑞生是輔仁大學德語學系學士、淡江大學歐洲研究所碩士、波昂大學法學博士，熟悉歐洲事務，曾任外交部歐洲司科長、研設會執行秘書等職，曾派駐德國、瑞士及瑞典等國。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言