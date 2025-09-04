外交人事異動 谷瑞生調駐德國代表

快訊

中央社／ 台北4日電

外交部駐外人事異動，行政院已核定，駐瑞典代表谷瑞生調任駐德國代表。

總統府8月28日發布總統令，特任前駐德代表謝志偉為駐歐盟兼駐比利時代表。行政院日前核定，遺缺由駐瑞典代表谷瑞生接任。政院另核定，駐以色列副代表李雅萍調升駐以色列代表、駐象牙海岸副代表辛繼志調升駐象牙海岸代表。

這是谷瑞生第四度派駐德國代表處，先前曾任駐德國代表處副代表以及政務組長。谷瑞生是輔仁大學德語學系學士、淡江大學歐洲研究所碩士、波昂大學法學博士，熟悉歐洲事務，曾任外交部歐洲司科長、研設會執行秘書等職，曾派駐德國、瑞士及瑞典等國。

德國 瑞典 外交部

