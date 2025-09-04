快訊

影／卓伯源爭國民黨主席 喊話郝龍斌退出

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作，甚至還喊出「藍白不會郝」。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作，甚至還喊出「藍白不會郝」。記者曾原信／攝影

針對國民黨主席改選，彰化縣前縣長卓伯源上午宣布參選，並以「藍白不會郝」為題，公開喊話台北市前市長郝龍斌，呼籲郝龍斌退出。

卓伯源強調2024總統大選國民黨不是輸給民進黨，而是輸給自己，藍白本應合作卻分裂，讓支持者失望。卓伯源警告，若郝出任主席，藍白合作將再度歸零，2026、2028也不會有好結果，卓伯源也拋出三點政策，徹底實施陽光法案、監察委員直接民選，以及司法首長民選，卓伯源認為實施這三點可以讓台灣問題全部解決。

國民黨主席參選人卓伯源（中）上午舉行記者會，喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（中）上午舉行記者會，喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（圖中）喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（圖中）喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影

卓伯源 藍白合 國民黨

