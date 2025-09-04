國民黨團訪問日本國會 李彥秀拋三大期待：國會對話制度化

國民黨立院黨團總召傅崐萁率多名藍委，訪問日本國會。國民黨立委李彥秀提出國民黨對台日國會關係深化有三大期待，包括「國會對話制度化」、「安全與供應鏈協力」、「國際參與與規則連結」。她表示，「親美、友日、和陸」是國民黨一貫的的外交政策主張，捍衛主權、守護民主、共好共榮才能符合台灣的最大利益。

李彥秀表示，今天上午拜會「日華議員懇談會」會長古屋圭司以及日本參眾議員，進行廣泛而深度的交流。希望強化國會對話與制度化、安全與供應鏈協力、以及青年與在地連結，並結合近期台日國會互動與政策動向提出可落地的倡議與行程設計。

李彥秀指出，國民黨期待國會對話制度化。倡議「台日國會年度議程表」，每年固定兩次雙向訪團，議題分流為安全、防災、供應鏈、青年與性別主流化五條軸線，並指定召集與聯絡窗口，確保追蹤與評估；在立法院成立對口專案小組，對接日華懇現有與新設PT（專案小組），同步制定KPI（如共同舉辦場次、政策建議採納數、部會協作次數）。

李彥秀表示，期待也包括安全與供應鏈協力。推動「國會版三方對話」，把日台美議員層級會談議程聚焦在關鍵礦物、半導體韌性、資安與AI治理四題，並以共同聲明支持部會簽署備忘錄的政策門檻；提案「台日防災科技聯盟」國會倡議案，以地震、豪雨、山火資料共享與演練互認為核心，由國會要求年度預算編列和資料標準一致性審查，鏈接日本既有的防災合作意向。

李彥秀指出，期待國際參與與規則連結。倡議日台國會共同聯署支持台灣有意義參與WHO與技術性國際組織，並由兩院友好團體同步遞交行政部門請願，建立「會內決議—會外行動」閉環；以CPTPP為議題焦點，舉辦國會專家聽證會，整理台灣法規調適與對日互補清單，對接日本黨內青年與產業政策線條，形成可公開的「規則對接路線圖」。

李彥秀說，「親美、友日、和陸」是國民黨一貫的的外交政策主張，捍衛主權、守護民主、共好共榮才能符合台灣的最大利益，繼續打拚。

