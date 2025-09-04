鄭麗文拚藍黨魁爭取軍系、反朱地方派系支持 力抗朱傅聯盟

國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫昨天再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所歸者領導國民黨」，但也有力拱朱連任黨魁的聲音，盼延續朱傅聯盟，讓黨中央和立院黨團緊密合作。

隨著黨主席選舉日漸接近，黨內氣氛詭譎，據了解，黨內已有有力人士運作軍系力挺前立委鄭麗文，而這股勢力正串連結合地方議長派系，近日密集聯繫溝通，以國民黨員的結構，掌握軍系和地方派系力量，有利鄭麗文爭取黨魁，力抗朱傅聯盟。

目前已表態參選國民黨主席共九人，除了鄭麗文，還有國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、國民黨前副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國代蔡志弘、律師李漢中等人。

國民黨員有效黨員45萬人，以歷次投票分析，會出來投票的大約20萬人，其中軍系18萬黨員中，有效黨員9萬人，預估投票部隊約5萬人；地方派系8萬人，自主投票，有效投票數約6萬票，誰能獲得軍系加地方派系支持，就有機會當選黨主席。

鄭麗文近日在桃園走動頻繁爭取軍系支持，背後更有有力人士力挺，鄭麗文的父親是政戰第四期，她以「黃埔女兒」、「黃復興女兒」身分出席軍系活動，桃園市中央軍事院校校友會的紀念抗戰活動，多位退役將領與鄭同桌。

國民黨前主席郝龍斌也有意爭取黨主席，郝龍斌因父親郝柏村的軍系實力，而張亞中也有軍系友軍，加上鄭麗文，若三方激戰，軍系票流向動見觀瞻，將扮演黨主席選戰的關鍵角色。

郝龍斌尚未鬆口參選與否，正在評估能掌握的票數，但因郝龍斌先前對京華城案表態，直指民眾黨前主席柯文哲在台北市長任內絕對有圖利廠商，導致白營對郝龍斌不諒解，有國民黨內人士認為，若郝擔任黨魁恐不利未來藍白合，郝若參選，此因素將是隱憂。

另外，地方派系和地方議長勢力也在觀望中，近日各方有私下接觸，立法院前院長王金平是各參選人爭取支持的目標，王金平迄今未表態支持任何人選，但昨日鄭麗文拜訪與王金平友好的國民黨前秘書長李乾龍，李乾龍肯定鄭麗文是國民黨中生代中非常傑出勇敢的戰將，跟軍方系統也有很深的關係，中生代很多人勇於表態，讓大家看到國民黨的希望。李乾龍的表態被視為觀察地方派系動向的指標之一。

國民黨主席選舉原訂9月1日至5日領表登記，中常會決議延後兩周，將領表登記時間延後為9月15日至19日，鄭麗文已宣布第一天就會去領表，隨著日期逐漸接近，黨內各山頭這陣子的私下運作合縱連橫也將正式浮上檯面，郝龍斌最後是否參戰？鄭麗文能否整合軍系和地方派系的力量？力拱朱立倫連任的勢力又會如何抗衡黨內倒朱力量，很快就會揭曉。

