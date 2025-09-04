快訊

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

聯合報／ 記者唐筱恬鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）與台北市前市長郝龍斌（右）。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席10月18日改選，傳台北市前市長郝龍斌可能宣布角逐黨主席後，國民黨主席朱立倫指大家對眾望所歸者有期待，引發外界聯想。據了解，朱立倫人馬近日傳話給郝龍斌指再等一等，各方仍在勸進盧秀燕；但近盧秀燕人士目前仍認為盧心意已決，回心轉意願參選黨主席機會不大。

國民黨主席改選在即，朱立倫表態宣布交棒，盧秀燕也以「困難時媽媽會留在家」等語堅決不參選。目前檯面上已有多人選表態有意競逐，分別是國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨前副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國代蔡志弘、律師李漢中等人。

據了解，原本郝龍斌在戰鬥藍領導人趙少康等人勸說下，也對參選主席一事做評估；雖然有人建議，可以由盧秀燕任黨主席，郝龍斌任副主席兼秘書長，全權負責黨務，但這樣的想法也受到挑戰，認為郝龍斌對2028沒有遐想，當然會扶龍（盧）上轎，卻不能名不正只當副主席，要做也要做「吳伯雄2.0」。

因此，郝龍斌陣營在評估桃園市長張善政無意角逐，以及聽取挺盧派等人意見後，一度打算在8月29日對參選黨主席做出決定；但當天上午朱立倫被問及此事時，二度回應說，「相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待」。朱立倫一番話讓郝龍斌再次陷入長考，且國民黨主席領表時間也已經延後為9月15日至19日，因此決定延後表態。

據知情人士指出，朱立倫並非反對郝龍斌參選，而是還在勸進盧秀燕可以接棒，多次強調「期待眾望所歸的人」已表露無遺。朱立倫近日更託人傳話給郝龍斌盼再等一下，他們還在勸進盧秀燕接任黨主席，而郝龍斌本來就算是「拱盧派」人士，因此自然也願意再給盧秀燕一點時間思考。不過，郝盧之間並沒有默契，且軍系運作支持鄭麗文，也成為郝龍斌是否參選的重要考量。

雖然朱立倫的持續勸進，但對盧秀燕來說恐怕已經成為困擾，且不會因此改變留在台中的決定。近盧人士指，盧秀燕政治性格相當堅決，一旦宣布留在台中「專心市政」就天崩地裂都不會改變，若突然回心轉意願意接棒黨主席，但對外無合理說法，也會導致盧秀燕政治誠信受傷。

