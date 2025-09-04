檢建議再押！控柯文哲以科技突破法律禁令...是「司法奇觀」

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，審判中「第4押」押期到下月1日，台北地院今提前召開羈押訊問庭，檢方主張，柯創造「司法奇觀」即人在看守所卻以「科技突破法律禁令」，於重要證人未全詰問完之前，應繼續羈押禁見。

主任檢察官林俊廷表示，柯文哲的答辯混淆「程序違法」與「實體違法」，京華城案公文程序跑完並不等於合法；譬如：法院重金庭審理的案件，主管交辦對公司不利益事項後，承辦人公文上簽，仍發生非常規交易、特別背信案；京華城案以都更項目違法取得20%容獎，實質上卻創造上百億元不法利益，這才是檢方起訴重點。

林俊廷說，每個市府公務員作證「當然會說依法辦事」，卻沒有人敢說京華城獲百億利益合法；柯參與3次便當會、與威京集團主席沈慶京密會後表示「要再研議」，不過，都委會刪掉12萬0284平方公尺樓地板面積早定案且在訴訟「訟訴中為何研議？為何和解？」「不是駁掉就好嗎？」

林俊廷表示，時任都委會執秘劉秀玲對話稱「游淑慧說的沒錯，120284早刪了」，柯如果真的對京華城案不解，又為何頻頻指示下屬交辦，柯對沈慶京的建議照單全收「那沈慶京當市長就好了！」

林俊廷說，再依市府公務員張家綺、黃書宣對話，認為辦京華城的案子「案子過了，就腥風血雨」、「彭副不擋的話，我們怎麼扛？」「我們答辯狀寫不完，柯快樂去選總統」，足證柯文哲違法。

檢察官廖彥鈞說，這次押期到10月1日前，還有沈慶京、應曉薇、柯辦前主任李文宗、木可前負責人李文娟未詰問，10月份重要證人另有都發局前局長黃景茂，黃在柯、沈2020年9月16日私會後，登錄第2天為京華城案召開不公開晨會，黃又與應曉薇5次面談，有必要藉黃查證圖利案情。

廖說，「工作簿」Excel檔案有東森電視總裁張高祥、會計師范有偉，2人可釐清收賄事，而立委黃珊珊與柯對話「威京小沈已給過，不要再找他」，黃珊珊作證與貪汙、政治獻金均相關，加上應曉薇助理吳順民與圖利罪有關，柯有羈押必要，檢方可配合法院詰問時間。

女檢察官陳思荔表示，調查柯文哲「工作簿」Excel檔案的內容，柯要感謝的人都是真，且偵查檢察官指控柯收的錢「每一筆都是對的」，當然「小沈1500」也是對的。

陳思荔表示，嘉義聞人陳盈助捐的300萬元、「妙天」禪師捐的1000萬元，柯都交予隨行秘書「橘子」許芷瑜去處理，案發前柯還指示「橘子」出國，柯如果交保後，難保不會與「橘子」串證。

陳思荔說，柯文哲案已創造「司法奇觀」，即柯是羈押禁見被告，柯的臉書卻可在法院開庭時同步PO出法庭活動、證據資料或詮釋證據，柯並且常消費無關的當事人；她說，柯「以科技突破法律的禁令」，顯示柯開庭前後毫無法治意識，柯人在看守所況且如此，如交保後更易壓迫司法，建議羈押以維護審判空間。

