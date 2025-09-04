推萊爾校長小物募款救黨工 籌措不及部分朱立倫全埋單

國民黨今日舉行「萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布」記者會，副發言人康晉瑜說，「萊爾校長」實體化，萊爾校長CF影片推出後掀起熱潮，國民黨推出萊爾校長的實體化小物，捐款就可獲得「萊爾校長紓壓球」，幫國民黨遭受司法迫害的黨工募集司法資源。不及籌措部分，「國民黨主席朱立倫會全部埋單」。

8月中下旬，國民黨為挺核三延役公投，推出萊爾校長CF，此CF爆紅。國民黨今舉行記者會，宣布萊爾校長將推出實體化小物。

康晉瑜表示，國民黨推出粉絲所期待的萊爾校長實體化募款小物，希望透過線上影音的創意結合線下的募款活動，將年輕人的創意實體化，創造出IP的宇宙。此款募款小物最重要的概念是為了幫國民黨遭受司法迫害的黨工來募集司法資源，而這波萊爾校長實體小物的募款行動中如果有不及籌措的司法資源與款項，「朱立倫主席會全部埋單」。

發言人鄧凱勛表示，「萊爾校長」實體小物絕對舒壓、保證舒壓。他指出，現在不管是學生或各職業，在萊爾校長的領導之下都過得非常辛苦，非常需要紓壓，就可以捏爆萊爾校長紓壓球來釋放壓力；他保證萊爾校長紓壓球「輕巧好捏、隨身舒壓，限量收藏，你一定需要一個」。

至於何種情況需要「萊爾校長」紓壓球，鄧凱勛舉例，在一台車上，發現開車的人「大路不走，都走崎嶇的小道」，明明有正確的路不走，偏偏要繞路，覺得需要紓壓，就可以捏兩下；或是老闆交代了一項專案，但老闆在背後指手畫腳，結果專案大失敗，老闆明明是出謀畫策的人卻不扛責任，要員工來扛，如果員工覺得這個鍋扛得非常辛苦、委屈，就可以拿起萊爾校長紓壓球來捏兩下。

鄧凱勛強調，萊爾校長紓壓球送禮自用兩相宜，所有台灣人在萊爾校長領導下，每個人壓力都很大，包括年輕人面對高房價、低薪的壓力；年輕爸媽面對照顧小朋友的壓力；很多中小企業面對政府關稅的無能，壓力也大。這款紓壓球是現在所有人最需要的小物，呼籲大家務必買起來，一起捏爆萊爾校長。

發言人楊智伃說明如何能獲得「萊爾校長」紓壓球，她表示「捐款守護正義，萊爾校長紓壓球送給你」，第一波9月17日至9月23日捐款726元以上，贈送1顆；第二波9月24日至10月9日捐款823元以上，即贈送1顆；第三波 10月10日至售完為止，捐1450元以上，贈送1顆。

楊智伃指出，不管是726、823、1450都是大家熟知的密碼，一分捐款就是一分力量。每一顆紓壓球，都是守護司法正義的行動力量。這波募款小物總額只有3千份，數量有限，售完為止，呼籲大家要把握機會，一起守護司法正義與公平正義。

商品推薦