綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林岱樺表示，賴清德總統和高雄市長陳其邁沒在選對會名單上是非常好的安排，就不會被拖進初選，被迫選邊站。圖／聯合報系資料照
因應2026年大選提名相關作業，民進黨昨成立「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人。民進黨立委林岱樺表示，賴清德總統和高雄市長陳其邁沒在選對會名單上是非常好的安排，就不會被拖進初選，被迫選邊站。

選對會由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼）、劉維鈞（新）共9人。

林岱樺今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，她相信這樣的機制，民進黨選對會的派系代表是很明確的，各派系共同討論共識下去執行2026縣市首長的提名，「我覺得賴總統和高雄市長陳其邁沒有在這個名單上是非常好的安排，老百姓都還是希望總統跟我們的市長是認真拚施政，不要被拖進初選，被迫選邊站，認真做事就是最好的服務，這也是國人跟市民的期待。」

林岱樺說明，執政者是在位者，人民還是希望能夠真的把本分做好，他好好的把市政、國政能夠真的帶給人民方向，讓人民感受到政府是在其左右兩旁的靠山，「所以認真拼市政、國政，不要把他們拖進這樣的一個初選當中，其實是也不要逼他們選邊站，我覺得這是很好的安排。」

另外，林岱樺坦言，大罷免挫敗後，基層人民感受不到民進黨的反省，因此基層是非常焦慮，甚至有些失望，民進黨若不趕快進行檢討，就不可能再站起來，「民進黨什麼時候開始檢討，才是開始站起來」，面對失敗卻找戰犯，是最廉價也最不負責的做法。

民進黨 林岱樺

