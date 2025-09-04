遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

民眾黨前主席柯文哲涉收賄等罪羈押一年，台北地院今召開羈押訊問庭決定是否續押。台北市前市長郝龍斌今為柯文哲喊冤，表示司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供，看守所夏季高溫動輒超過攝氏35度，呼籲司法機關回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，給柯文哲一個公平的審判空間。

柯文哲在2014年參選台北市長期間，指控前市長郝龍斌任內有大巨蛋、美河市、松菸、雙子星、三創等五大案；民眾黨稱，五大案是柯文哲上任後，才幫郝龍斌「擦屁股」。郝龍斌當時回應，柯文哲調查所謂「五大案」，結果他沒做錯事，大巨蛋、美河市、雙子星等案都在他市長任內拿回鉅額賠償金或違約金，怎麼會圖利，「我的操守是柯文哲背書的」。

郝龍斌今則透過臉書表示，柯文哲僅因「有逃亡及串供之虞」等籠統理由遭羈押，至今已長達一年。今年1月，他曾公開呼籲司法機關辦案必須一視同仁，不能因藍、綠、白的政黨立場而有所差別。今天上午，台北地方法院將審理是否繼續延押柯文哲。

郝龍斌說，柯文哲早在去年底已經遭到起訴，起訴後仍持續羈押，這已嚴重背離「羈押應是不得已的最後手段」基本原則，更被濫用成逼供工具。柯文哲理應擁有公平、公開、獨立的審理環境。

郝龍斌指出，遺憾的是，近年司法辦案對藍白政治人物呈現高度針對性，國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹及多位黨工遭長期羈押，民進黨涉及重大貪污與共諜案件人士卻能輕易交保，這樣的明顯落差，讓社會不得不懷疑司法是否中立？或已淪為政治打手？

郝龍斌批，看守所夏季高溫動輒超過攝氏35度，長期羈押不僅不尊重一位前市長，更是對人權與司法正義的侵蝕。司法威信不是靠羈押時間堆砌，而是靠依法審理與公正判決來建立。

郝龍斌總結，他鄭重呼籲司法機關，回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，給柯文哲一個公平的審判空間，唯有司法獨立、公正無私，民主法治才能真正屹立不搖。 民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

