聽新聞
0:00 / 0:00
若須承擔不排斥選新北 李四川貼神學家祈禱文似曝心境
北市副市長李四川鬆口若新北市長需要他承擔，不排斥參選，不過近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，李也遭綠營猛打。李在臉書貼出日月潭美照，並引美國神學家尼布爾經典禱告文，似乎曝近期心境。
李四川在臉書貼數十張日月潭美照，並引用美國神學家尼布爾經典禱告詞，似乎意有所指吐露自己近期心境，李貼文引用尼布爾禱告文說「上帝啊！請賜給我勇氣，去改變可改變的事。也賜給我寧靜，去面對那些無法改變的事。更請賜給我智慧，去分辨那些事可改變，那些不能改變。」
貼文也提到，「人生有很多挑戰，也有很多的無奈，不要讓別人的一言一行，左右自己的生活，讓我們漫步在優美的日月潭畔，享受當下。」
許多網友看李四川貼出的日月潭美照，也感同貼文留言說「文武雙全的官員，太優了」；還有網友稱讚川伯「雖然是拿鐵鎚的，但對美也是很內行，是中華民國難得的全方位行政官員！」「希望有一天，新北也成台灣之美，人美、心美、風景美…..。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言