若須承擔不排斥選新北 李四川貼神學家祈禱文似曝心境

北市副市長李四川鬆口若新北市長需要他承擔，不排斥參選，不過近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，李也遭綠營猛打。李在臉書貼出日月潭美照，並引美國神學家尼布爾經典禱告文，似乎曝近期心境。

李四川在臉書貼數十張日月潭美照，並引用美國神學家尼布爾經典禱告詞，似乎意有所指吐露自己近期心境，李貼文引用尼布爾禱告文說「上帝啊！請賜給我勇氣，去改變可改變的事。也賜給我寧靜，去面對那些無法改變的事。更請賜給我智慧，去分辨那些事可改變，那些不能改變。」

貼文也提到，「人生有很多挑戰，也有很多的無奈，不要讓別人的一言一行，左右自己的生活，讓我們漫步在優美的日月潭畔，享受當下。」

許多網友看李四川貼出的日月潭美照，也感同貼文留言說「文武雙全的官員，太優了」；還有網友稱讚川伯「雖然是拿鐵鎚的，但對美也是很內行，是中華民國難得的全方位行政官員！」「希望有一天，新北也成台灣之美，人美、心美、風景美…..。」

