快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

若須承擔不排斥選新北 李四川貼神學家祈禱文似曝心境

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川鬆口若需他承擔不排斥參選新北後，近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，遭綠營猛攻。李在臉書引用美國神學家尼布爾的經典禱告貼文，似乎在曝近期心境。引用自李四川臉書
李四川鬆口若需他承擔不排斥參選新北後，近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，遭綠營猛攻。李在臉書引用美國神學家尼布爾的經典禱告貼文，似乎在曝近期心境。引用自李四川臉書

北市副市長李四川鬆口若新北市長需要他承擔，不排斥參選，不過近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，李也遭綠營猛打。李在臉書貼出日月潭美照，並引美國神學家尼布爾經典禱告文，似乎曝近期心境。

李四川在臉書貼數十張日月潭美照，並引用美國神學家尼布爾經典禱告詞，似乎意有所指吐露自己近期心境，李貼文引用尼布爾禱告文說「上帝啊！請賜給我勇氣，去改變可改變的事。也賜給我寧靜，去面對那些無法改變的事。更請賜給我智慧，去分辨那些事可改變，那些不能改變。」

貼文也提到，「人生有很多挑戰，也有很多的無奈，不要讓別人的一言一行，左右自己的生活，讓我們漫步在優美的日月潭畔，享受當下。」

許多網友看李四川貼出的日月潭美照，也感同貼文留言說「文武雙全的官員，太優了」；還有網友稱讚川伯「雖然是拿鐵鎚的，但對美也是很內行，是中華民國難得的全方位行政官員！」「希望有一天，新北也成台灣之美，人美、心美、風景美…..。」

李四川鬆口若需他承擔不排斥參選新北後，近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，遭綠營猛攻。李在臉書引用美國神學家尼布爾的經典禱告貼文，似乎在曝近期心境。引用自李四川臉書
李四川鬆口若需他承擔不排斥參選新北後，近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，遭綠營猛攻。李在臉書引用美國神學家尼布爾的經典禱告貼文，似乎在曝近期心境。引用自李四川臉書
李四川鬆口若需他承擔不排斥參選新北後，近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，遭綠營猛攻。李在臉書引用美國神學家尼布爾的經典禱告貼文，似乎在曝近期心境。引用自李四川臉書
李四川鬆口若需他承擔不排斥參選新北後，近日因機器狗爭議，及近日將填平公館圓環車行地下道，遭綠營猛攻。李在臉書引用美國神學家尼布爾的經典禱告貼文，似乎在曝近期心境。引用自李四川臉書

潭美 日月潭

延伸閱讀

北市議員何孟樺罹患子宮肌瘤 開刀住院靜養

蔣萬安槓中央刪學校電費 李四川曝補助申請制最大問題

蔣萬安不再甲你攬緊緊？ 李四川笑稱蔣已第2個人騙我了

新北市長熱門人選大數據 黃國昌聲量爆棚好感度卻最低

相關新聞

檢建議再押！控柯文哲以科技突破法律禁令...是「司法奇觀」

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，審判中「第4押」押期到下月1日，台北地院今提前召開羈押訊問庭，檢方主張，柯...

邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判...

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

國民黨主席10月18日改選，傳台北市前市長郝龍斌可能宣布角逐黨主席後，國民黨主席朱立倫指大家對眾望所歸者有期待，引發外界...

「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」...

綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

因應2026年大選提名相關作業，民進黨昨成立「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同...

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

民眾黨前主席柯文哲涉收賄等罪羈押一年，台北地院今召開羈押訊問庭決定是否續押。台北市前市長郝龍斌今為柯文哲喊冤，表示司法必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。