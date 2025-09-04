機關水電費預算明年暴增13億 政院：補今年調漲電費差價

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立委質疑，明年中央政府總預算編列的整體水電費，相較今年暴增了將近13億元；行政院方面解釋，部分機關是在去年2度調漲電費之前，就已核定今年的電費預算，當時還來不及將差額編在今年預算中。記者李人岳／攝影
立委質疑，明年中央政府總預算編列的整體水電費，相較今年暴增了將近13億元；行政院方面解釋，部分機關是在去年2度調漲電費之前，就已核定今年的電費預算，當時還來不及將差額編在今年預算中。記者李人岳／攝影

立委許宇甄質疑，明年中央政府總預算編列的整體水電費，相較今年暴增了將近13億元；行政院方面今天解釋，部分機關是在去年2度調漲電費之前，就已核定今年的電費預算，當時還來不及將差額編在今年預算中，因此編列在115年度的預算中。

國民黨立法委員許宇甄指出，中央政府明年總預算，整體水電費編列高達111億3664萬元，比114年度預算案98億4493萬元足足增加13.1%，暴增12億9171萬元。她質疑，今年電價並未調漲，令人不解為何政府機關的水電費預算卻會飆升？

政院人士表示，部分機關在113年核定今（114）年度預算的時間，是在113年4月 （10-14%）及10月（14%）兩次調漲電費之前，由於當時來不及編在今年的預算當中，因此就編列在115年度的預算當中。

該人士指出，事實上，明年度的立法委員委員研究室電費等也增加了4百多萬、立法委員住宿會館的電費等，也增加了將近133萬。

水電 調漲 總預算

延伸閱讀

2026水電費預算暴增12.9億元 立委批政府浪費、未節能減碳

明年總預算水電費暴增12.9億 許宇甄轟賴清德與部會冷氣吹爽爽

一般性補助款改申請制惹議 許宇甄批賴政府為選舉政治分贓

批賴政府明年媒宣費增幅9成達14億 許宇甄：浮編一定刪光

相關新聞

羅一鈞掌疾管署 健保署長陳亮妤

衛福部疾病管制署長、中央健康保險署長人事昨天底定，分別由疾管署代理署長羅一鈞、健保署副署長陳亮妤升任。主管防疫的羅一鈞有...

「國民女婿」羅一鈞從小是學霸 疫情一戰成名

即將接疾管署長的羅一鈞現年四十七歲，從小就是學霸，曾任外交替代役，擔任過台大內科兼任主治醫師，進入疾管署長達十七年，新冠...

準健保署長陳亮妤推動求助常態化 諮商政策受好評

陳亮妤為精神科醫師，在衛福部心理健康司長任內，首先提出年輕族群心理諮商政策，十五至卅歲民眾可免費三次心理諮商，政策獲廣大...

綠瞄準2026地方選舉 林俊憲：輸者接受結果 陳亭妃：打造最強戰隊

民進黨已成立選對會，瞄準明年地方選舉。欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲昨表示，盼輸者接受結果，不要有叛黨、跑票行為，對手...

柯文哲淚控冤獄 檢批司法奇觀

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主...

健康台灣委員會議 賴總統：善用AI 從疾病治療轉為預防

賴清德總統昨天召開「健康台灣推動委員會第五次委員會議」，會中聚焦人工智慧（ＡＩ）如何協助醫療，賴總統表示，ＡＩ是新時代的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。