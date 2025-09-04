趙怡翔上任國安會副秘 盼守護主權成朝野共識
國家安全會議副秘書長趙怡翔說，朝野在內政議題或許有很大分歧，這是民主的可貴，但國際社會既然對台灣安全有高度共識，期待未來國內也一樣把守護國家主權成為朝野最大共識。
總統府1日公布國安會新人事，總統特聘原民主進步黨籍台北市議員、曾任駐美國台北經濟文化代表處政治組長的趙怡翔任國安會副秘書長。
趙怡翔請辭議員前接受中央通訊社專訪表示，熱愛議員工作，珍惜議員經歷，期間都有達到成績，但事有輕重緩急，守護國安當然最重要且優先，如果能力還可貢獻國家，一定把握並全力以赴，打拚國安與外交。
他說，2016年後台灣積極推動連結民主社群，已有明顯成效，包括民主國家對台海和平與穩定的關切日益提升，各國也更願付出行動，遏阻戰爭發生。
趙怡翔表示，其中關鍵是各國看見台灣自我防衛決心，如總統賴清德提及台灣明年度國防預算在國內生產毛額（GDP）占比將超過3%，預計2030年前比照北大西洋公約組織標準達5%，這都是美國等戰略夥伴期待看見的方向。
