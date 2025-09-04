趙怡翔難忘推動人本交通 鼓勵劉品妡接手選服

國家安全會議副秘書長趙怡翔表示，擔任台北市議員期間最重要工作是人本交通，將開工的大安路1段人行道改善工程更令他難忘，也鼓勵議員辦公室執行長劉品妡接手選民服務。

總統府1日公布國安會新人事，總統特聘原民主進步黨籍台北市議員趙怡翔任國安會副秘書長。

趙怡翔請辭議員前接受中央通訊社專訪，臉上掛著招牌笑容展望未來國安會工作，也談及當初選議員初衷表示，參選就是為讓台北更好，主要政見涵蓋改善人本交通、推動落實英語教育、加強都市更新與凸顯城市外交，最重要是以人本交通為主要出發點。

趙怡翔細數人本交通實績，包括歷經1年半努力，今年1月完成首版台北市道路設計手冊；他說，過去道路設計屬於建議型政策，「因地制宜是交通議題最常出現的狀況」，而手冊具強制力，特別感謝台北市政府交通局協助。

趙怡翔以協助改善師大路為例表示，無過去案例可循，當時還委託國外團隊透過3D模擬改善後場景讓當地民眾參考，期盼師大路成為台北第1個範例；浦城街巷弄改造部分，他建議北市府設壓花磁磚當人行道並加欄杆，期許能成為台北道路模板。

他說，最令他驕傲的是推動改善大安路1段人行道，經協調北市府，建議擴大道路改善範圍獲支持，預定9月動工。

趙怡翔也主張提高公立及準公立幼兒園比例，建議政策性思考，不能空間難尋就只提供少數名額。其他如都更、國際外交，他曾建議北市府參考日本東京、韓國首爾，如東京拉高處理城市國際事務科室層級，納入外交人才。

任議員期間參加許多國際會議的趙怡翔說，許多國際組織考量兩岸關係，可能認為議員身分較彈性，當時他就以議員身分參加慕尼黑安全會議。

趙怡翔辭議員後，規劃由1996年出生、擔任政治幕僚多年的劉品妡投入參選。

劉品妡說，任執行長期間近距離參與公共服務最前線，協助推動人本交通工程、市民陳情及與團隊爭取地方建設等，體會到公共服務就是要日復一日解決問題、傾聽市民心聲。有了這段經歷更確定方向，加上趙怡翔鼓勵與支持，未來將投入選舉，希望延續為民服務熱忱，替市民把關，讓台北更進步。

趙怡翔表示，他鼓勵嫻熟市政的劉品妡參選，但後續要面對黨內初選及後續大選，這些考驗非以外型取勝，而是要讓市民知曉有服務熱忱，相信劉品妡知道這是選舉必經步驟，且最終一定能勝任議員職務。

