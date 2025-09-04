快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

趙怡翔難忘推動人本交通 鼓勵劉品妡接手選服

中央社／ 台北4日電

國家安全會議副秘書長趙怡翔表示，擔任台北市議員期間最重要工作是人本交通，將開工的大安路1段人行道改善工程更令他難忘，也鼓勵議員辦公室執行長劉品妡接手選民服務。

總統府1日公布國安會新人事，總統特聘原民主進步黨籍台北市議員趙怡翔任國安會副秘書長。

趙怡翔請辭議員前接受中央通訊社專訪，臉上掛著招牌笑容展望未來國安會工作，也談及當初選議員初衷表示，參選就是為讓台北更好，主要政見涵蓋改善人本交通、推動落實英語教育、加強都市更新與凸顯城市外交，最重要是以人本交通為主要出發點。

趙怡翔細數人本交通實績，包括歷經1年半努力，今年1月完成首版台北市道路設計手冊；他說，過去道路設計屬於建議型政策，「因地制宜是交通議題最常出現的狀況」，而手冊具強制力，特別感謝台北市政府交通局協助。

趙怡翔以協助改善師大路為例表示，無過去案例可循，當時還委託國外團隊透過3D模擬改善後場景讓當地民眾參考，期盼師大路成為台北第1個範例；浦城街巷弄改造部分，他建議北市府設壓花磁磚當人行道並加欄杆，期許能成為台北道路模板。

他說，最令他驕傲的是推動改善大安路1段人行道，經協調北市府，建議擴大道路改善範圍獲支持，預定9月動工。

趙怡翔也主張提高公立及準公立幼兒園比例，建議政策性思考，不能空間難尋就只提供少數名額。其他如都更、國際外交，他曾建議北市府參考日本東京、韓國首爾，如東京拉高處理城市國際事務科室層級，納入外交人才。

任議員期間參加許多國際會議的趙怡翔說，許多國際組織考量兩岸關係，可能認為議員身分較彈性，當時他就以議員身分參加慕尼黑安全會議。

趙怡翔辭議員後，規劃由1996年出生、擔任政治幕僚多年的劉品妡投入參選。

劉品妡說，任執行長期間近距離參與公共服務最前線，協助推動人本交通工程、市民陳情及與團隊爭取地方建設等，體會到公共服務就是要日復一日解決問題、傾聽市民心聲。有了這段經歷更確定方向，加上趙怡翔鼓勵與支持，未來將投入選舉，希望延續為民服務熱忱，替市民把關，讓台北更進步。

趙怡翔表示，他鼓勵嫻熟市政的劉品妡參選，但後續要面對黨內初選及後續大選，這些考驗非以外型取勝，而是要讓市民知曉有服務熱忱，相信劉品妡知道這是選舉必經步驟，且最終一定能勝任議員職務。

議員 趙怡翔 北市府

延伸閱讀

謝龍介質疑國安團隊人事安排 民進黨：典型年齡歧視

台國安團隊改組 3副秘皆未逾37歲 在野質疑「刷經驗」

趙怡翔辭議員！外型酷似「學姊」執行長盼接棒 劉品妡：叫我新學妹

影／趙怡翔辭議員任國安會副秘書長 選區由劉品妡接班

相關新聞

檢建議再押！控柯文哲以科技突破法律禁令...是「司法奇觀」

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，審判中「第4押」押期到下月1日，台北地院今提前召開羈押訊問庭，檢方主張，柯...

邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判...

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

國民黨主席10月18日改選，傳台北市前市長郝龍斌可能宣布角逐黨主席後，國民黨主席朱立倫指大家對眾望所歸者有期待，引發外界...

「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」...

綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

因應2026年大選提名相關作業，民進黨昨成立「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同...

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

民眾黨前主席柯文哲涉收賄等罪羈押一年，台北地院今召開羈押訊問庭決定是否續押。台北市前市長郝龍斌今為柯文哲喊冤，表示司法必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。