黃暐瀚喊不分朝野都監督 羅智強再嗆：此話在彭文正前蒼白無力

資深媒體人黃暐瀚日前遭國民黨立委羅智強在節目上洗臉、批他「變了」，黃沈默2日後昨深夜在臉書列7點回應，強調不分在野或執政都應監督。羅智強則回應，彭文正是罵前總統馬英九最兇的媒體人，政黨輪替後，彭也監督前總統蔡英文，他監督執政用99分的力氣；批評在野，大概只用1分，反觀綠色媒體評論人對民進黨屁都不敢放一個。

羅智強指出，黃暐瀚說不分執政在野，都該監督，若彭文正站在這裡，就會知道這句話有多麼的蒼白無力？

身為曾輔佐馬英九8年，那段時間罵馬最兇的媒體人，連一秒都不用猶豫，第一名絕對是彭文正。有次他在美國遇到彭笑說，彭以前真的是照三餐罵馬英九，沒想到彭立刻糾正他，是四餐還要加宵夜；但政黨輪替後，彭文正刀鋒一轉，監督蔡英文。一樣是三餐加宵夜。

羅智強認為，彭文正完全可以選擇繼續罵國民黨，按照民進黨養綠媒的大手筆，彭文正保證能吃香喝辣，前途無量。可是他沒有。他選擇做一個勇敢的媒體人，永遠站在執政者的對立面，盯緊權力，忠誠監督。結果馬英九執政時，尊重彭的批評；民進黨執政時，卻清算追殺彭，逼得他流亡海外，這就是差別。

羅智強說，彭文正監督執政，用了99分的力氣；批評在野，大概只用1分。反觀大罷免期間，那些滿堂的綠色媒體評論人，他們監督在野用100分力氣，面對豢養綠媒的民進黨，連屁都不敢放一個「沒錯，我說的就是李正皓和于北辰！」

羅智強問黃暐瀚「我有說錯嗎？」，雖然黃不到李正皓和于北辰的程度，但在大罷免期間，黃暐瀚花多少力氣監督在野，又花多少力氣監督執政，就讓大家自己評價。羅感謝台灣有彭文正，願意站在執政者對立面的媒體人，期許黃暐瀚能從彭文正的身上得到一些體悟。

羅智強還留言個料，指他有一次去拜訪馬英九，馬英九正在看彭文正的視頻，還把他拉到身邊一起看，然後說「他講得好有道理」。他對馬總統說，「他以前罵你罵得很兇耶」。馬英九笑一笑說，「這沒什麼，他是媒體人，監督執政者，是他的天職啊！」

