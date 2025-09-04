影／萊爾校長實體化 國民黨推募款小物紓壓球

國民黨中央黨部上午舉行「萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布」記者會，發言人楊智伃、鄧凱勛、副發言人康晉瑜上午一起出席，宣布守護司法正義，萊爾校長紓壓球募款行動啟動，針對「萊爾校長」席捲網路掀起二創狂潮，將創意實體化，推出粉絲期待的實體化募款小物「萊爾校長紓壓球」。

通過線上創意，連結線下募款，協助為黨奉獻遭遇司法迫害的黨工募款，籌集司法資源。並再次公開呼籲停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立。萊爾校長紓壓球限量3000顆，分三波捐款守護正義，第一波9／17－9／23捐726元以上贈送1顆，第二波9／24－10／9捐823元以上贈送1顆，第三波10／10至售完為止捐1450元以上贈送1顆。

