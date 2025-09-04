影／萊爾校長實體化 國民黨推募款小物紓壓球
國民黨中央黨部上午舉行「萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布」記者會，發言人楊智伃、鄧凱勛、副發言人康晉瑜上午一起出席，宣布守護司法正義，萊爾校長紓壓球募款行動啟動，針對「萊爾校長」席捲網路掀起二創狂潮，將創意實體化，推出粉絲期待的實體化募款小物「萊爾校長紓壓球」。
通過線上創意，連結線下募款，協助為黨奉獻遭遇司法迫害的黨工募款，籌集司法資源。並再次公開呼籲停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立。萊爾校長紓壓球限量3000顆，分三波捐款守護正義，第一波9／17－9／23捐726元以上贈送1顆，第二波9／24－10／9捐823元以上贈送1顆，第三波10／10至售完為止捐1450元以上贈送1顆。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
