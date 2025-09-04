快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁率27名藍委團訪日國會 盼深化台日交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院本屆第四會期剛報到，尚未正式開議。國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領多名立委前往日本，商討台灣能夠加入由日本主導的CPTPP及天然災害的相互合作支援等，全面展開兩國經貿的深度交流，也展開國會外交。圖／傅崐萁辦公室
立法院本屆第四會期剛報到，尚未正式開議。國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領多名立委前往日本，商討台灣能夠加入由日本主導的CPTPP及天然災害的相互合作支援等，全面展開兩國經貿的深度交流，也展開國會外交。圖／傅崐萁辦公室

立法院本屆第四會期剛報到，尚未正式開議。國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領多名國民黨立委前往日本，商討台灣能夠加入由日本主導的CPTPP及天然災害的相互合作支援等，全面展開兩國經貿的深度交流，也展開國會外交。

國民黨立委接受日華懇談會邀請前往日本參訪，今日上午在眾議院第一議員會館，雙方舉行正式會談，日方出席者包括：會長古屋圭司、幹事長手萩生田光一、小宮水泰子、木原稔、佐佐木紀、平沼正二郎、源馬謙太郎、太榮志、西銘恒三郎、山谷惠里子、伊藤孝惠、福島伸亨、浦野靖人、牧義夫、東徹、井上信治等，雖然日本國會在休會期間，仍有將近20位議員參加。

國民黨主席朱立倫全力支持與推動台日交流，台灣方面則由傅崐萁領銜，包括國民黨團書記長羅智強、黨團首席副書記長林沛祥、前書記長王鴻薇、前書記長洪孟楷、副書記長王育敏、鄭正鈐、萬美玲、陳玉珍、張智倫、廖偉翔、翁曉玲等共27位立委參與會談。我國駐日代表李逸洋也偕政務組長等同仁陪席。

傅崐萁表示，感謝日本僑界領袖協助，在絕對保密的情況之下，一周內完成安排這次台日國會史上最大訪問。更感謝古屋會長專程從名古屋趕回東京接待，以及多位國會議員特別從選區趕過來與台灣立委團會晤，非常深入且廣泛交換意見。

「台灣有事，日本也有事」，向來是日華懇談會會長古屋圭司的原則，他強調台海和平的穩定性，攸關台灣人及旅台日本人的安全，希望台日能深化交流，共享民主發展，確保台海和平。

傅崐萁感謝日華懇談會議員們長期對台灣朝野政黨的支持，台灣與日本無論是在經濟、文化、學術、觀光、工業技術等各方面交流密切，幾乎各縣市都與日本有姐妹市的合作，官方與民間溝通頻繁情誼深厚。尤其是高科技產業，台積電在熊本設廠，為日本人才培育及地方創建貢獻不少，亞洲AI戰力新棋局，由台灣與日本領銜是必然趨勢。今年因應美國關稅貿易戰及半導體政策調整等挑戰，台日兩國更需緊密合作，為彼此的產業下一代競爭齊心協力。

出席的僑界領袖包括東京媽祖廟董事長詹德薰、台灣同鄉會會長陳五福、台灣商工會會長徐文宗、台灣同鄉會名譽會長黃宗敏、台灣商工會理事蔡靜賢、日本中華總會名譽會長朱公亮。

日本 台日 國民黨

延伸閱讀

影／藍黨團幹部交接朝野一團和氣 傅崐萁：賴卓也應與在野領導人坐下來談

政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府

影／綠營逼宮柯建銘？傅崐萁：賴清德借柯去職安天下

拒絕特別預算填坑台電 傅崐萁：民生、產業、國防全力支持

相關新聞

檢建議再押！控柯文哲以科技突破法律禁令...是「司法奇觀」

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，審判中「第4押」押期到下月1日，台北地院今提前召開羈押訊問庭，檢方主張，柯...

邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判...

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

國民黨主席10月18日改選，傳台北市前市長郝龍斌可能宣布角逐黨主席後，國民黨主席朱立倫指大家對眾望所歸者有期待，引發外界...

「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」...

綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

因應2026年大選提名相關作業，民進黨昨成立「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同...

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

民眾黨前主席柯文哲涉收賄等罪羈押一年，台北地院今召開羈押訊問庭決定是否續押。台北市前市長郝龍斌今為柯文哲喊冤，表示司法必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。