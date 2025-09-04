傅崐萁率27名藍委團訪日國會 盼深化台日交流

立法院本屆第四會期剛報到，尚未正式開議。國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領多名國民黨立委前往日本，商討台灣能夠加入由日本主導的CPTPP及天然災害的相互合作支援等，全面展開兩國經貿的深度交流，也展開國會外交。

國民黨立委接受日華懇談會邀請前往日本參訪，今日上午在眾議院第一議員會館，雙方舉行正式會談，日方出席者包括：會長古屋圭司、幹事長手萩生田光一、小宮水泰子、木原稔、佐佐木紀、平沼正二郎、源馬謙太郎、太榮志、西銘恒三郎、山谷惠里子、伊藤孝惠、福島伸亨、浦野靖人、牧義夫、東徹、井上信治等，雖然日本國會在休會期間，仍有將近20位議員參加。

國民黨主席朱立倫全力支持與推動台日交流，台灣方面則由傅崐萁領銜，包括國民黨團書記長羅智強、黨團首席副書記長林沛祥、前書記長王鴻薇、前書記長洪孟楷、副書記長王育敏、鄭正鈐、萬美玲、陳玉珍、張智倫、廖偉翔、翁曉玲等共27位立委參與會談。我國駐日代表李逸洋也偕政務組長等同仁陪席。

傅崐萁表示，感謝日本僑界領袖協助，在絕對保密的情況之下，一周內完成安排這次台日國會史上最大訪問。更感謝古屋會長專程從名古屋趕回東京接待，以及多位國會議員特別從選區趕過來與台灣立委團會晤，非常深入且廣泛交換意見。

「台灣有事，日本也有事」，向來是日華懇談會會長古屋圭司的原則，他強調台海和平的穩定性，攸關台灣人及旅台日本人的安全，希望台日能深化交流，共享民主發展，確保台海和平。

傅崐萁感謝日華懇談會議員們長期對台灣朝野政黨的支持，台灣與日本無論是在經濟、文化、學術、觀光、工業技術等各方面交流密切，幾乎各縣市都與日本有姐妹市的合作，官方與民間溝通頻繁情誼深厚。尤其是高科技產業，台積電在熊本設廠，為日本人才培育及地方創建貢獻不少，亞洲AI戰力新棋局，由台灣與日本領銜是必然趨勢。今年因應美國關稅貿易戰及半導體政策調整等挑戰，台日兩國更需緊密合作，為彼此的產業下一代競爭齊心協力。

出席的僑界領袖包括東京媽祖廟董事長詹德薰、台灣同鄉會會長陳五福、台灣商工會會長徐文宗、台灣同鄉會名譽會長黃宗敏、台灣商工會理事蔡靜賢、日本中華總會名譽會長朱公亮。

