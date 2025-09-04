稱首位遭「挖祖墳式」女政治工作者 林岱樺：相信賴總統能改歪風

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，林今上午在廣播節目專訪時表示，自認是中華民國政治民主史上，第一位也是目前唯一一位女性政治工作者遭「挖祖墳式」抹滅。但她相信賴清德總統有能力去改變這樣的歪風。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，林今上午在廣播節目專訪時提到，「只要我說要參選，暗黑勢力就啟動」，藍綠都有執政過，都可能是共犯結構，她自認是中華民國政治民主史上，第一位也是目前唯一一位女性政治工作者遭「挖祖墳式」抹滅。但她相信賴清德總統有能力去改變這樣的歪風。

林岱樺今上午接受「千秋萬事」廣播專訪，只要她一宣布要參選，這些「暗黑勢力」的惡勢力就會啟動，她列舉時間序，包括2月宣布參選，2月20日檢調搜索；4月8日要辦千人政策宣講，4月11日被搜索；6月民進黨通過提名、她表態參選，6月23日就被起訴；8月7日她再次宣布參選，8月12日週刊新聞就出來了，這些都是為了讓她「斷手斷腳」做人格毀滅，包括限制她的資金和助理。

林岱樺更將「暗黑勢力」定義為「擁有媒體、擁有檢調的不肖勢力」，她說自己是中華民國政治民主史上，第一位也是目前唯一一位女性政治工作者遭受這種「挖祖墳式」的抹滅，這涵蓋四個層面，包括司法、政治、媒體、輿論，並強調藍綠都有執政過，都可能是共犯結構，但她不認為是賴清德總統，因為綜觀整體，導致賴清德「背黑鍋」，賴會是受傷最重的一位，「我相信賴總統有能力去改變這樣的歪風」，從制度面著手，讓人民對司法重拾信心。

「越爆料越透明！」林岱樺表示，她面對來自這四個層面的大檢驗，自己也因此成為史上最透明的高雄市長參選人，接受百分之百的檢驗，所以最有資格成為有承擔的高雄市長，她呼籲高雄市民和全國老百姓一起來監督這些「暗黑勢力」，看這些勢力何時才能被解決。

林岱樺 賴清德

