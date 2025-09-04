萊爾校長爆紅 國民黨：接任黨主席應繼續重視年輕化 海納百川

國民黨今上午舉行「萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布記者會」記者會，讓先前爆紅的「南方四賤客」風格CF「萊爾校長」，從平面走向實體。媒體問及國民黨創意之路是否會因國民黨主席朱立倫卸任而停止，發言人楊智伃表示，接下來不管是哪個主席，更應該要繼續重視年輕化的力量，有更多開枝散葉。

8月中下旬，國民黨為挺核三延役公投，推出「萊爾校長」CF，CF中開車的萊爾校長被解讀在諷刺賴清德總統。此CF爆紅，衍生出二創潮，且至今仍在發酵，發展成「萊爾校長宇宙」。

對於國民黨發揮創意是否會隨朱立倫卸任而停止，楊智伃表示，正如朱立倫所說，這個任期希望順利交棒，放心交棒，而所有的年輕力量會在各個崗位，為國民黨做更多的進步跟努力的工作。相信接下來不管是哪個主席，更應該要繼續重視年輕化的力量，年輕化的力量需要有更多開枝散葉，甚至也需要更多海納百川。

楊智伃指出，相信現在已把年輕化的力量奠定基礎，也讓大家看見了。接下來的黨主席不論是誰，都能夠來去承接，而且也可以繼續把這分力量，用海納百川的方式找到更多年輕人一起加入國民黨，改變國民黨。

