邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩用扇子打國民黨立委羅智強耳光，涉公然侮辱罪遭聲請簡易判決處刑。（圖／羅智強辦公室提供）
民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判賠20萬元確定。台北地檢署今偵結，考量邱自白且已賠償20萬元，依公然侮辱罪向法院聲請簡易判決處刑。

去年5月28日立法院議場討論立法院職權行使法等法律修正案，藍綠爆發激烈肢體衝突，邱議瑩見羅智強持手機直播指摘民進黨意圖以再生醫療等其他議案干擾、延滯議程，涉當場走到羅智強面前，用台語說「你是沒被打過喔」手持紙扇搧打羅智強左臉，貶損羅的人格、名譽、社會評價。

羅智強去年底具狀提告，邱議瑩今年7月底具狀自白認罪。檢方認為，羅智強被搧打後，沒有露出任何畏怖，還持續挑釁邱議瑩稱「我打不還手，我是文明人，我有水準」「告訴你我不會用人身攻擊罵妳」難認羅心生畏懼，邱不構成恐嚇危害安全罪。

檢方認定，邱議瑩涉公然侮辱罪嫌，審酌邱為民意代表未能以身作則，在國會上對其他民意代表施暴，非屬良好議事典範，考量自白犯且已賠償民事判決20萬元，向法院聲請簡易判決處刑，請求量處適當之刑。

台北地院日前認定，邱議瑩⼿持紙扇搧打羅智強左臉，屬情緒上宣洩舉動，與行使立委職權無關，不受言論免責權範圍保障，其行為被媒體及相關網路影⾳平台報導、播放及截圖、剪輯⽽傳播，使羅在社會上評價受到貶損，名譽權受有損害，判決邱應賠償20萬元。

羅智強 邱議瑩 立法院職權行使法

