快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林岱樺（右）今上午接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／取自「千秋萬事」
民進黨立委林岱樺（右）今上午接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／取自「千秋萬事」

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」，指出這是她透過師父跟上天尋求的自我救贖，這就跟追星族先前會稱韓星宋仲基、孔劉是她們的老公，「將純潔宗教告解，偽造成不堪的情愛告白。」

林岱樺今上午接受「千秋萬事」廣播專訪時被問及簡訊一事，她說手機的內容來自檢跟調，至今她的手機還是被扣在地檢署，她不知道的事情媒體卻知道，再加上現今每個人簡訊早晨一打開，按照工作量大概都上都將近百筆的簡訊內容，一天就有這樣的量，到底怎麼樣去做剪輯，「這樣的訊息內容是用了我熟悉的文字，去捏造了一個不存在的故事。這當然是假的。」

至於老公等用語，林岱樺說，原始的內容就像是她透過神父跟上帝告解的救贖過程一樣，是尋求個人的自我救贖，而她透過師父跟上天來尋求自我救贖，也在面對自己的貪嗔癡慢疑，這樣就好像在逼迫上帝要公告這個吿解內容，非常不道德的，「而周刊的角色就像監聽器，公開告誡的內容，並扭曲事實重新編造，做了不道德的事情，還沾沾自喜。」

「將非常純潔的宗教告解，偽造成不堪的情愛告白，還沾沾自喜以為打擊林岱樺。」林岱樺將自己比擬成追星族，她說，若以追星族用語來看，宋仲基、孔劉紅的時候，大概台灣一半的女性都說是孔太太、宋太太，要去接機時，大家都說我要去接我老公，但誰會信那個是真的？」最讓她覺得心痛的是，讓司法的威信徹底的崩解、用國家的機器對人民施展暴力，自甘墮落還沾沾自喜。

告白 老公 林岱樺

延伸閱讀

賴總統將邀立委餐敘 林岱樺喊「沒什麼不能談」：會表達支持改革

林岱樺深陷助理費案認「被摧毀但重生」 強調不會退選高雄市長

拒絕逼宮柯建銘 林岱樺喊「豈忍全黨咎一人」：不參與針對性連署

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

相關新聞

柯文哲關押一周年...陳佩琪衝法院囚車道 癱坐哭喊「他犯了什麼罪？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地方法院今召開羈押訊問庭，提解柯及台北市議...

柯文哲羈押1周年今開羈押庭是 「擠出來」的...不必馬上裁定

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地院今召開羈押訊問庭，提解柯、同案被告台北市議員...

邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判...

北院羈押庭提訊柯文哲 陳佩琪趴車道外望夫落淚

台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問，柯的妻子陳佩琪趴在車道外...

「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」...

美智庫：中國極不可能攻台 美國應減少台海衝突防務投資

隨著美國國會即將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」3日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣，而且成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。