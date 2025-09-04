「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」，指出這是她透過師父跟上天尋求的自我救贖，這就跟追星族先前會稱韓星宋仲基、孔劉是她們的老公，「將純潔宗教告解，偽造成不堪的情愛告白。」

林岱樺今上午接受「千秋萬事」廣播專訪時被問及簡訊一事，她說手機的內容來自檢跟調，至今她的手機還是被扣在地檢署，她不知道的事情媒體卻知道，再加上現今每個人簡訊早晨一打開，按照工作量大概都上都將近百筆的簡訊內容，一天就有這樣的量，到底怎麼樣去做剪輯，「這樣的訊息內容是用了我熟悉的文字，去捏造了一個不存在的故事。這當然是假的。」

至於老公等用語，林岱樺說，原始的內容就像是她透過神父跟上帝告解的救贖過程一樣，是尋求個人的自我救贖，而她透過師父跟上天來尋求自我救贖，也在面對自己的貪嗔癡慢疑，這樣就好像在逼迫上帝要公告這個吿解內容，非常不道德的，「而周刊的角色就像監聽器，公開告誡的內容，並扭曲事實重新編造，做了不道德的事情，還沾沾自喜。」

「將非常純潔的宗教告解，偽造成不堪的情愛告白，還沾沾自喜以為打擊林岱樺。」林岱樺將自己比擬成追星族，她說，若以追星族用語來看，宋仲基、孔劉紅的時候，大概台灣一半的女性都說是孔太太、宋太太，要去接機時，大家都說我要去接我老公，但誰會信那個是真的？」最讓她覺得心痛的是，讓司法的威信徹底的崩解、用國家的機器對人民施展暴力，自甘墮落還沾沾自喜。

