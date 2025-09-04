柯文哲關押一周年...陳佩琪衝法院囚車道 癱坐哭喊「他犯了什麼罪？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地方法院今召開羈押訊問庭，提解柯及台北市議員應曉薇出庭。柯文哲妻子陳佩琪上午衝向法院囚車道，抓著鐵網哭泣，還癱坐喊「他犯了什麼罪？」

陳佩琪今早與小草在法院外聲援，她一見載柯文哲的警備車抵達，便跟在警備車後方跑，衝向法院囚車道，頭抵著鐵網邊掩面哭泣，最後癱坐一旁，邊哭邊喊「他到底做錯什麼？」「他犯了什麼罪？」

柯文哲審判中「第4次」押期自2025年8月2日到10月1日，柯的辯護人陸正義9日天以「重要證人」台北市前副市長彭振聲作證完畢為由，替柯聲請具保停押，法官要求陸遞狀呈庭，並決定今天開庭審案。

檢察官主張柯交保後會影響證人證述，但不排斥重要證人詰問完畢准柯交保，而審判長江俊彥也告訴柯會「隨時審視」羈押要件決定續押與否，柯交保充滿變數；合議庭10月1日前作成裁定，即無違法問題。

依刑事妥速審判法規定，若所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，延長羈押期限時間審判中每次不得逾2個月，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。

柯文哲所涉主要罪名是可判無期徒刑或10年以上有期徒刑的貪汙「對於違背職務行為之收受賄賂罪」，適用的速審法羈押期限，是第1次3個月，必要時可延押6次、每次2個月，柯一審最多可羈押15個月。 台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，一度激動落淚。記者余承翰／攝影 台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，一度激動落淚。記者余承翰／攝影

商品推薦