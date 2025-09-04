快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

北院羈押庭提訊柯文哲 陳佩琪趴車道外望夫落淚

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，激動地流下淚來。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，激動地流下淚來。記者余承翰／攝影

台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問，柯的妻子陳佩琪趴在車道外看著柯文哲走出警備車，一度激動落淚。

台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，一度激動落淚。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，一度激動落淚。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，一度激動落淚。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，妻子陳佩琪（圖）趴在車道外看著柯文哲走出警備車，一度激動落淚。記者余承翰／攝影

車道 妻子 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲羈押1周年今開羈押庭是 「擠出來」的...不必馬上裁定

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

【即時短評】柯文哲想畫「彭振聲停損線」拚交保？檢不見得放行

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

相關新聞

柯文哲關押一周年...陳佩琪衝法院囚車道 癱坐哭喊「他犯了什麼罪？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地方法院今召開羈押訊問庭，提解柯及台北市議...

柯文哲羈押1周年今開羈押庭是 「擠出來」的...不必馬上裁定

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地院今召開羈押訊問庭，提解柯、同案被告台北市議員...

邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判...

北院羈押庭提訊柯文哲 陳佩琪趴車道外望夫落淚

台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問，柯的妻子陳佩琪趴在車道外...

「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」...

美智庫：中國極不可能攻台 美國應減少台海衝突防務投資

隨著美國國會即將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」3日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣，而且成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。