快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲羈押1周年今開羈押庭是 「擠出來」的...不必馬上裁定

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地院今召開羈押訊問庭，提解柯、同案被告台北市議員應曉薇出庭，柯是否續押，法律上未必要「即時」作裁定，本次押期屆滿的10月1日前決定即可。

事實上，柯文哲、應曉薇今天的羈押庭是「擠」出來的，合議庭本安排9月2日、4日檢辯對台北市前副市長彭振聲交互詰問，但程序提早結束，造成「本日空檔」，適柯文哲的律師陸正義為柯聲請具保停止羈押，審判長江俊彥於是決定今天處理。

9月2日彭振聲作證後，江俊彥准許柯文哲對彭的證詞評價，柯侃侃而談5分鐘後，江限定柯只能再講2分鐘，答應羈押庭時再讓柯發言；柯掌握「5+2」分鐘的發言權，一再點名偵查及公訴檢察官，「被點名」的有林俊言、姜長志、陳思荔，後來在法警提醒下終止發言。

柯文哲審判中的羈押事宜，與偵查中是否延長羈押的羈押事宜一樣， 不一定要「即時」作成裁定，柯目前處於審判中「第4次」押期內，「第4次」押期自2025年8月2日到10月1日，依法，法官在10月1日前作成押或不押的裁定就好。

依刑事妥速審判法規定，若所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，延長羈押期限時間審判中每次不得逾2個月，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。

柯文哲所涉主要罪名是可判無期徒刑或10年以上有期徒刑的貪汙「對於違背職務行為之收受賄賂罪」，適用的速審法羈押期限，是第1次3個月，必要時可延押6次、每次2個月，柯一審最多可羈押15個月。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 彭振聲 無期徒刑

延伸閱讀

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

【即時短評】柯文哲想畫「彭振聲停損線」拚交保？檢不見得放行

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

「4認罪被告、1證人入我於罪」 柯文哲再嗆週刊：收押裴偉才知在搞什麼

相關新聞

柯文哲關押一周年...陳佩琪衝法院囚車道 癱坐哭喊「他犯了什麼罪？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地方法院今召開羈押訊問庭，提解柯及台北市議...

柯文哲羈押1周年今開羈押庭是 「擠出來」的...不必馬上裁定

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地院今召開羈押訊問庭，提解柯、同案被告台北市議員...

邱議瑩搧羅智強耳光 「你是沒被打過喔」賠20萬、犯公然侮辱罪

民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判...

北院羈押庭提訊柯文哲 陳佩琪趴車道外望夫落淚

台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問，柯的妻子陳佩琪趴在車道外...

「老公」簡訊比擬追星族稱孔劉「太太」 林岱樺：告解偽造成告白

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，日前遭鏡週刊爆，林岱樺曾喊住持釋煌智「老公」，並傳送曖昧訊息。林岱樺今強調「假的」...

美智庫：中國極不可能攻台 美國應減少台海衝突防務投資

隨著美國國會即將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」3日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣，而且成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。