柯文哲羈押1周年今開羈押庭是 「擠出來」的...不必馬上裁定

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押一周年，台北地院今召開羈押訊問庭，提解柯、同案被告台北市議員應曉薇出庭，柯是否續押，法律上未必要「即時」作裁定，本次押期屆滿的10月1日前決定即可。

事實上，柯文哲、應曉薇今天的羈押庭是「擠」出來的，合議庭本安排9月2日、4日檢辯對台北市前副市長彭振聲交互詰問，但程序提早結束，造成「本日空檔」，適柯文哲的律師陸正義為柯聲請具保停止羈押，審判長江俊彥於是決定今天處理。

9月2日彭振聲作證後，江俊彥准許柯文哲對彭的證詞評價，柯侃侃而談5分鐘後，江限定柯只能再講2分鐘，答應羈押庭時再讓柯發言；柯掌握「5+2」分鐘的發言權，一再點名偵查及公訴檢察官，「被點名」的有林俊言、姜長志、陳思荔，後來在法警提醒下終止發言。

柯文哲審判中的羈押事宜，與偵查中是否延長羈押的羈押事宜一樣， 不一定要「即時」作成裁定，柯目前處於審判中「第4次」押期內，「第4次」押期自2025年8月2日到10月1日，依法，法官在10月1日前作成押或不押的裁定就好。

依刑事妥速審判法規定，若所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，延長羈押期限時間審判中每次不得逾2個月，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。

柯文哲所涉主要罪名是可判無期徒刑或10年以上有期徒刑的貪汙「對於違背職務行為之收受賄賂罪」，適用的速審法羈押期限，是第1次3個月，必要時可延押6次、每次2個月，柯一審最多可羈押15個月。 台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

