美智庫：中國極不可能攻台 美國應減少台海衝突防務投資

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華府智庫史汀生中心3日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣，而且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重。圖為台北101附近的一面國旗。美聯社
隨著美國國會即將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」3日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣，而且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應該減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。

南華早報4日報導，「史汀生中心」（Stimson Centre）在題為「重新思考威脅：為何中國不太可能侵略台灣」的報告主張，無論從戰略、政治、經濟或實際軍事層面來看，都不會出現北京攻台情況，質疑華府誇大台海衝突威脅，合理化國防決策與定期增加國防預算。

美國參、眾兩院今年編列10億美元資金，用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。這項倡議自2024年啟動，旨在協助強化台灣的防禦能力。法案中也包括授權新型核動力潛艦，而這類艦艇僅有少數國家擁有。

史汀生中心國安改革計畫主任葛拉茨（Dan Grazier）在報告中表示，應思考的合理問題是：為何兩岸現狀維持76年，中國至今沒有攻打台灣？

葛拉茨認為：「隨著時間推移，中國犯台的機率並不會上升，事實正好相反。隨著軍事與防禦科技的進步，北京成功的可能性幾乎每天都在降低。」

報告主張，嚇阻北京犯台的最大因素是核衝突的高風險，「美軍在模擬推演中發現，一旦陷入常規戰爭，領導人往往會有很強烈的衝動，想要訴諸核武器。」

報告指出，一旦台海爆發衝突，必然造成傷亡與中國人口減少，對中國共產黨造成政治危險。隨之而來的「嚴重經濟後果」，非但會擾亂全球航運，還將引發對中國的經濟制裁。

若從軍事來看，攻打台灣的作戰將是「有史以來最大、最複雜的軍事行動」，比1944年「諾曼第登陸」更艱鉅，僅僅是跨越台灣海峽並建立灘頭陣地就已是重大挑戰，且從台灣多山的地形而言，對攻擊方來說「非常危險」，是防守方「幾乎能想像的最佳戰場」。再者，台灣遍布農田也形成重大限制，「戰車無法在稻田或沼澤地帶行進」。

不過，報告也指出，北京仍可能採取許多不涉及全面攻擊的行動，例如海上封鎖與網路攻擊，作為「脅迫性外交」的一環。這些行動的主要目標是「說服台北必須對中國作出實質的政治讓步，以換取擺脫脅迫壓力」。

衝突 北京 國防授權法案

