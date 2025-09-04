遭羅智強洗臉「變了」、有愧媒體人使命 黃暐瀚列7點回應

資深媒體人黃暐瀚日前遭國民黨立委羅智強在節目上洗臉、批他「變了」。他昨天深夜在臉書發文，列出7點回應外界對他的相關討論和質疑，他表示，他很固執、很堅持做自己，「我說我相信的話，做我該做的事」。就事論事，理直氣和，希望台灣更好，中華民國更強，台澎金馬這塊土地上的2350萬人，都安居樂業，平安健康。

羅智強宣布參選黨主席，1日接受POP撞新聞廣播專訪時，直指主持人黃暐瀚「變了」，他說，要來上節目前，所有幕僚都反對，說黃暐瀚已經是「綠暐瀚」。尤其726大罷免開票當天，黃暐瀚沒有制止偏頗的媒體人訕笑、踐踏在野黨，還附和，「抱歉，我覺得你有愧媒體人客觀的職責、使命跟立場」。

黃暐瀚昨天深夜在臉書發文，透露民進黨前立委沈富雄堅持今天要在他節目上討論該起事件，他當時立刻拒絕，因為廣播是媒體公器，與網路直播不同，公眾事務歡迎討論，「個人私務」他一向不談。但「大老不管，他說他至少要談5分鐘」。因是涉己事務，屆時他照樣不會搭腔。不過，他先回應這兩天各界的相關問題。

「1、先做該做的事，再做想做的事。完成訪談才是主持人該做的事，而不是與來賓爭辯。

2、尊重他人的感受與發言，別人要喜歡你或討厭你，都是他的自由。

3、媒體是溝通橋梁，責任在於傳播，而非介入，盡可能不要成為「事件本身」。

4、媒體監督「手握權力、食國家俸祿」的公職人員，不分在野或執政，政治人物都該被監督。

5、監督是為了更好，而不是為了毀滅，幫助任何人當選或落選，都非媒體之責。

6、很榮幸曾為總統府記者聯誼會會長，聯誼會連會長在內七位幹部，均為每年80多位府線記者不記名投票選出，並非府方指定。記者搭總統專機隨行採訪，均是媒體自費，我要特別感謝我曾任職18年的東森電視台，給我的機會與栽培。

7、尊重這幾天外界有各種「內心世界分析」與「動機討論」，但太多討論均非事實（拿好處、拿標案、受壓力、讀書會、想當官、NCC、拿府方資料預測7席等），我說破嘴，也說不清，講過一次兩次，後續也就常常懶得再解釋了」。

