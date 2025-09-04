快訊

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

遭羅智強洗臉「變了」、有愧媒體人使命 黃暐瀚列7點回應

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨立委羅智強（右）1日接受POP撞新聞廣播專訪時，當著昔日好友、主持人黃暐瀚（左）的面重批十多分鐘，他直指黃暐瀚變了。圖／取自YouTbue的hitfm頻道
國民黨立委羅智強（右）1日接受POP撞新聞廣播專訪時，當著昔日好友、主持人黃暐瀚（左）的面重批十多分鐘，他直指黃暐瀚變了。圖／取自YouTbue的hitfm頻道

資深媒體人黃暐瀚日前遭國民黨立委羅智強在節目上洗臉、批他「變了」。他昨天深夜在臉書發文，列出7點回應外界對他的相關討論和質疑，他表示，他很固執、很堅持做自己，「我說我相信的話，做我該做的事」。就事論事，理直氣和，希望台灣更好，中華民國更強，台澎金馬這塊土地上的2350萬人，都安居樂業，平安健康。

羅智強宣布參選黨主席，1日接受POP撞新聞廣播專訪時，直指主持人黃暐瀚「變了」，他說，要來上節目前，所有幕僚都反對，說黃暐瀚已經是「綠暐瀚」。尤其726大罷免開票當天，黃暐瀚沒有制止偏頗的媒體人訕笑、踐踏在野黨，還附和，「抱歉，我覺得你有愧媒體人客觀的職責、使命跟立場」。

黃暐瀚昨天深夜在臉書發文，透露民進黨前立委沈富雄堅持今天要在他節目上討論該起事件，他當時立刻拒絕，因為廣播是媒體公器，與網路直播不同，公眾事務歡迎討論，「個人私務」他一向不談。但「大老不管，他說他至少要談5分鐘」。因是涉己事務，屆時他照樣不會搭腔。不過，他先回應這兩天各界的相關問題。

「1、先做該做的事，再做想做的事。完成訪談才是主持人該做的事，而不是與來賓爭辯。

2、尊重他人的感受與發言，別人要喜歡你或討厭你，都是他的自由。

3、媒體是溝通橋梁，責任在於傳播，而非介入，盡可能不要成為「事件本身」。

4、媒體監督「手握權力、食國家俸祿」的公職人員，不分在野或執政，政治人物都該被監督。

5、監督是為了更好，而不是為了毀滅，幫助任何人當選或落選，都非媒體之責。

6、很榮幸曾為總統府記者聯誼會會長，聯誼會連會長在內七位幹部，均為每年80多位府線記者不記名投票選出，並非府方指定。記者搭總統專機隨行採訪，均是媒體自費，我要特別感謝我曾任職18年的東森電視台，給我的機會與栽培。

7、尊重這幾天外界有各種「內心世界分析」與「動機討論」，但太多討論均非事實（拿好處、拿標案、受壓力、讀書會、想當官、NCC、拿府方資料預測7席等），我說破嘴，也說不清，講過一次兩次，後續也就常常懶得再解釋了」。

黃暐瀚 羅智強 大罷免

延伸閱讀

罷免若成功731就開始抓人？民進黨稱假訊息 何元楷反嗆：柯建銘說過的

賴清德軍人節不提抗戰 羅智強：勿忘國軍奉獻

羅智強批黃暐瀚引熱議！苗博雅稱「PUA+情勒」 她反諷：苗才是PUA大師

影／羅智強接黨團書記長 柯建銘遞橄欖枝

相關新聞

賴清德：人事改組完成 目標2026地方大選

大罷免結束，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，人事改組已完成，為了辦理二○二六年大選提名相關作業，民進黨通...

賴總統夜宴綠委 柯建銘發言不多

賴清德總統昨晚循例在立法院新會期開議前邀民進黨立委餐敘，外界關注是否討論民進黨立院黨團總召柯建銘去留，與會立委蔡易餘說，...

新聞幕後／賴、柯有共識 交棒時間仍僵持

綠營大罷免失利，賴清德總統屬意民進黨立院黨團全面改組，但黨團總召柯建銘不願去職。賴總統昨在官邸與黨籍立委餐敘，柯建銘也出...

遭羅智強洗臉「變了」、有愧媒體人使命 黃暐瀚列7點回應

資深媒體人黃暐瀚日前遭國民黨立委羅智強在節目上洗臉、批他「變了」。他昨天深夜在臉書發文，列出7點回應外界對他的相關討論和...

【總編開箱】當年攻下台北山頭的郝龍斌 會是國民黨的「造山者」？

藍白要達成2028「換賴」的終極政治目標，第一就是不能重蹈2024年藍白分裂的覆轍，第二，要避免「一事不二錯」的關鍵在國民黨的新任主席是誰？國民黨前主席郝龍斌會是開啟國民黨未來10年盛世的造山者嗎？他是民眾黨能信賴的盟友嗎？

專心市政 盧秀燕重申不選黨主席

國民黨主席改選，檯面上角逐人選眾多，前立委鄭麗文昨拜會國民黨前秘書長長李乾龍爭取支持。李乾龍說，這次黨主席改選非常重要，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。