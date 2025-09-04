台日執政黨2+2會談 擴大為4+4

昨天是對日抗戰勝利八十周年，正當外界質疑賴清德總統只提「終戰」未提「抗戰」，引發爭議之際，民進黨與日本自民黨舉辦台日執政黨交流「二加二會談」，今年並首度擴大到「四加四」政策協議。

民進黨立委郭國文表示，會中聚焦感染症、海底電纜、防災對話、經濟合作等四大議題，並期盼未來能將海底電纜議題納入台日海洋對話。

民進黨立委郭國文、陳冠廷，自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親，昨共同出席在民進黨中央黨部舉行的台日執政黨「二加二」會談。這次會談後並首度擴大舉行「四加四」政策協議，邀請民進黨立委王正旭、李坤城，自民黨眾議院議員山下貴司、鈴木英敬加入。

郭國文表示，希望在既有台日經濟夥伴委員會（ＥＰＣ）架構中，發展新的經濟關係。

郭國文指出，台日防災合作也盼更具體化，這是日方主動提出，日方期待明年日本防災廳成立後，能與台灣具體開啟對話。最後，海底電纜安全議題，過往台日之間有海洋合作對話，內容包括海上安全、環境議題等，但獨缺海底電纜部分，這部分在日本方技術相對較高，台灣方需求比較多，希望雙方有具體合作，納入台日海洋對話，這也是日方主動提出，也符合彼此現實的需要。

陳冠廷表示，近期海底電纜新聞多次浮上檯面，海底電纜的穩定是台日共同利益，一旦遭到侵擾，台日也是「利害與共」，期望雙方的合作愈來愈密切。

關於感染症議題交流，郭國文表示，過往疫情發生時，台日彼此有合作，但平時沒有感染症具體交流機制，希望累積平時與感染症發生時的合作機制。

王正旭表示，希望確保感染症發生時或平時，台日能順利分享相關訊息，期待未來簽署相關備忘錄能納入此議題。

