聽新聞
0:00 / 0:00

台日執政黨2+2會談 擴大為4+4

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷昨出席「民進黨-自民黨『台日外交防衛政策』二加二會談」。記者曾學仁／攝影
日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷昨出席「民進黨-自民黨『台日外交防衛政策』二加二會談」。記者曾學仁／攝影

昨天是對日抗戰勝利八十周年，正當外界質疑賴清德總統只提「終戰」未提「抗戰」，引發爭議之際，民進黨與日本自民黨舉辦台日執政黨交流「二加二會談」，今年並首度擴大到「四加四」政策協議。

民進黨立委郭國文表示，會中聚焦感染症、海底電纜、防災對話、經濟合作等四大議題，並期盼未來能將海底電纜議題納入台日海洋對話。

民進黨立委郭國文、陳冠廷，自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親，昨共同出席在民進黨中央黨部舉行的台日執政黨「二加二」會談。這次會談後並首度擴大舉行「四加四」政策協議，邀請民進黨立委王正旭李坤城，自民黨眾議院議員山下貴司、鈴木英敬加入。

郭國文表示，希望在既有台日經濟夥伴委員會（ＥＰＣ）架構中，發展新的經濟關係。

郭國文指出，台日防災合作也盼更具體化，這是日方主動提出，日方期待明年日本防災廳成立後，能與台灣具體開啟對話。最後，海底電纜安全議題，過往台日之間有海洋合作對話，內容包括海上安全、環境議題等，但獨缺海底電纜部分，這部分在日本方技術相對較高，台灣方需求比較多，希望雙方有具體合作，納入台日海洋對話，這也是日方主動提出，也符合彼此現實的需要。

陳冠廷表示，近期海底電纜新聞多次浮上檯面，海底電纜的穩定是台日共同利益，一旦遭到侵擾，台日也是「利害與共」，期望雙方的合作愈來愈密切。

關於感染症議題交流，郭國文表示，過往疫情發生時，台日彼此有合作，但平時沒有感染症具體交流機制，希望累積平時與感染症發生時的合作機制。

王正旭表示，希望確保感染症發生時或平時，台日能順利分享相關訊息，期待未來簽署相關備忘錄能納入此議題。

民進黨 自民黨 郭國文 陳冠廷 王正旭 賴清德 李坤城 對日抗戰勝利 抗戰勝利八十周年

延伸閱讀

台日執政黨會談4大議題 盼海底電纜納海洋對話

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

影／台日外交防衛政策2+2會談

影／新會期報到搶頭香 郭國文：面對執政困境要比在野黨認真

相關新聞

賴清德：人事改組完成 目標2026地方大選

大罷免結束，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，人事改組已完成，為了辦理二○二六年大選提名相關作業，民進黨通...

賴總統夜宴綠委 柯建銘發言不多

賴清德總統昨晚循例在立法院新會期開議前邀民進黨立委餐敘，外界關注是否討論民進黨立院黨團總召柯建銘去留，與會立委蔡易餘說，...

新聞幕後／賴、柯有共識 交棒時間仍僵持

綠營大罷免失利，賴清德總統屬意民進黨立院黨團全面改組，但黨團總召柯建銘不願去職。賴總統昨在官邸與黨籍立委餐敘，柯建銘也出...

專心市政 盧秀燕重申不選黨主席

國民黨主席改選，檯面上角逐人選眾多，前立委鄭麗文昨拜會國民黨前秘書長長李乾龍爭取支持。李乾龍說，這次黨主席改選非常重要，...

卓揆怨媒宣費被刪 藍譏「養黨媒」

大罷免及內閣改組後，朝野未來關係引發關注，行政院長卓榮泰昨天表示，行政院未來將主動出擊，未來行政院會積極主動參與行政、立...

明年總預算出爐 中央水電預算暴增12.9億挨批

明年度中央政府總預算出爐，國民黨立委許宇甄指出，明年水電費預算比今年暴增十二億九一七一萬元，總統府與眾多部會冷氣吹爽爽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。