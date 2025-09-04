明年總預算出爐 中央水電預算暴增12.9億挨批

明年度中央政府總預算出爐，國民黨立委許宇甄指出，明年水電費預算比今年暴增十二億九一七一萬元，總統府與眾多部會冷氣吹爽爽，民進黨政府一邊要人民省電、節能減碳，一邊卻毫無節制地揮霍納稅人的血汗錢，把「冷氣開好開滿」當成理所當然。

許宇甄指出，賴政府一一五年度預算案整體水電費編列高達一一一億三六六四萬八千元，比一一四年度預算案九十八億四四九三萬六千元足足增加百分之一三點一，暴增十二億九一七一萬元。令人不解的是，今年電價並未調漲，為何政府機關的水電費預算卻會飆升？

許宇甄批評，政府官員吹冷氣花公家錢完全不心疼，這種濫編預算、浪費公帑的態度實在不像話；人民辛苦繳稅，卻換來賴政府毫不克制的開支，這種浪費行徑與節能環保背道而馳，形同欺騙國人。

許宇甄指出，進一步檢視各部會的水電費預算，以一一四年及一一五年的年度預算案來比較，多數機關增幅尚稱合理；交通部、勞動部、農業部、衛福部水電費預算還縮減。但總統府卻增加百分之一三點一，文化部增加百分之一四點九、海委會增加一三點三；教育部少了體育署，卻增加百分之一四點六，國防部更是誇張地暴增百分之廿四點七，金額高達一一億六三五萬元。

許宇甄抨擊，民進黨廢核電時曾公開保證「不漲電價」，但執政九年多來卻連漲四次，總漲幅高達百分之卅五。如今全民承受高電價的痛苦，卻看到總統府與相關機關水電費逆勢膨脹，這不僅是對民生的無情踐踏，更是對全民的公然挑釁，立法院絕不會坐視總統府與相關機關浮編水電預算，將嚴格審查並刪減不合理的水電費。

商品推薦