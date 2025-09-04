卓揆怨媒宣費被刪 藍譏「養黨媒」

大罷免及內閣改組後，朝野未來關係引發關注，行政院長卓榮泰昨天表示，行政院未來將主動出擊，未來行政院會積極主動參與行政、立法兩院協商，而行政院新任秘書長張惇涵，未來也將在兩院溝通中扮演重要角色；他也向立法院長韓國瑜喊話，希望立法院能隨時與行政院保持暢通的溝通。

卓榮泰昨接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，張惇涵正在統籌強化發言機制，避免部會回應延遲或不當而引發爭議；過去有些首長發言讓外界認為不適當或不夠貼切，未來會將發言系統串連，當事件發生後，必須讓行政院了解到首長們在什麼時候講了什麼，將加速提醒要做什麼樣的回應。

卓榮泰還表示，其實政府過去做了很多事情，但今年總預算的媒宣費被刪很多，導致成果沒辦法被外界看見；他還說，普發現金及相關預算讓政府舉債四千億元，未來會盡量避免讓這類政策形成討論，要趕在在野黨行動前先協調好。

但國民黨立委王鴻薇批評，媒體宣傳費積弊已久，長期都是給特定綠營媒體，且大罷免期間滿滿宣傳，政府也沒有因此拮据，卓榮泰根本是在轉移焦點，應該先檢討「養黨媒」的問題；民眾黨立委林國成則質疑，民進黨誤用「宣傳費」，刪減預算是合情合理，「卓榮泰這種話講得出來，我為政府感到非常悲哀」。

對於卓榮泰指普發現金將耗費二三六○億元，將導致明年舉債達四千億，王鴻薇表示，普發現金等預算是來自過去稅收超徵所累積的歲計賸餘，如果卓揆覺得有財政壓力，最主要是高達九千多億元的國防預算，硬是將財政壓力牽拖給老百姓，根本就是倒果為因。林國成也批評，卓榮泰的說法根本一竅不通，「他們要做的就不會負債，發錢給老百姓就是舉債，這是什麼歪道理？」

