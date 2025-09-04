聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／賴柯有共識 交棒時間仍僵持

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

綠營大罷免失利，賴清德總統屬意民進黨立院黨團全面改組，但黨團總召柯建銘不願去職。賴總統昨在官邸與黨籍立委餐敘，柯建銘也出席，雙方禮尚往來，未觸及總召去留議題；黨內人士表示，賴、柯雖有共識，內部矛盾不檯面化，但對於關鍵的交棒時間點依舊僵持。綜合分析，柯建銘至少再任一會期總召，機會持續增加中。

據轉述，柯建銘昨天在官邸餐敘「講話時間少」；而他最近談起立院攻防，已不像過去動輒「要把國民黨掃進歷史焚化爐」，調性放軟，認為只要是福國利民法案，在不違法、違憲情況下，願意和在野黨一起推動。唯一的但書是，「違憲與否」各有認知，該堅守的立場，民進黨團仍會堅持。

與會綠營立委都感覺到，大罷免之後，包括官邸餐敘，柯建銘漸漸「慈眉善目」了起來。但綠營人士分析，這是柯建銘「以拖待變」策略一環，採取的是放低姿態、哀兵出擊，向賴總統釋出黨團願意改變的政治訊號，替自己爭取籌碼。

由民進黨中央發起的黨團改組連署，據悉已有超過三分之二黨團立委簽署，但賴並不打算和柯「來硬的」，雙方透過總統府秘書長潘孟安居中溝通，至少到九月中下旬立院開議前。

知情人士表示，柯建銘並非鐵板一塊硬要當「萬年總召」，但盼至少當到明年初；不過，此折衷方案讓黨內部分立委難接受，就看賴總統是否拍板同意。

延伸閱讀

賴總統邀餐敘是否談及總召去留？綠委曝談話內容：柯建銘今天話很少

罷免若成功731就開始抓人？民進黨稱假訊息 何元楷反嗆：柯建銘說過的

賴總統宴請立委 柯建銘等人進入官邸

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

相關新聞

賴清德：人事改組完成 目標2026地方大選

大罷免結束，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，人事改組已完成，為了辦理二○二六年大選提名相關作業，民進黨通...

賴清德夜宴綠委 柯建銘發言不多

賴清德總統昨晚循例在立法院新會期開議前邀民進黨立委餐敘，外界關注是否討論民進黨立院黨團總召柯建銘去留，與會立委蔡易餘說，...

專心市政 盧秀燕重申不選黨主席

國民黨主席改選，檯面上角逐人選眾多，前立委鄭麗文昨拜會國民黨前秘書長長李乾龍爭取支持。李乾龍說，這次黨主席改選非常重要，...

新聞幕後／賴柯有共識 交棒時間仍僵持

綠營大罷免失利，賴清德總統屬意民進黨立院黨團全面改組，但黨團總召柯建銘不願去職。賴總統昨在官邸與黨籍立委餐敘，柯建銘也出...

卓揆怨媒宣費被刪 藍譏「養黨媒」

大罷免及內閣改組後，朝野未來關係引發關注，行政院長卓榮泰昨天表示，行政院未來將主動出擊，未來行政院會積極主動參與行政、立...

明年總預算出爐 中央水電預算暴增12.9億挨批

明年度中央政府總預算出爐，國民黨立委許宇甄指出，明年水電費預算比今年暴增十二億九一七一萬元，總統府與眾多部會冷氣吹爽爽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。