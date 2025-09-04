新聞幕後／賴柯有共識 交棒時間仍僵持

綠營大罷免失利，賴清德總統屬意民進黨立院黨團全面改組，但黨團總召柯建銘不願去職。賴總統昨在官邸與黨籍立委餐敘，柯建銘也出席，雙方禮尚往來，未觸及總召去留議題；黨內人士表示，賴、柯雖有共識，內部矛盾不檯面化，但對於關鍵的交棒時間點依舊僵持。綜合分析，柯建銘至少再任一會期總召，機會持續增加中。

據轉述，柯建銘昨天在官邸餐敘「講話時間少」；而他最近談起立院攻防，已不像過去動輒「要把國民黨掃進歷史焚化爐」，調性放軟，認為只要是福國利民法案，在不違法、違憲情況下，願意和在野黨一起推動。唯一的但書是，「違憲與否」各有認知，該堅守的立場，民進黨團仍會堅持。

與會綠營立委都感覺到，大罷免之後，包括官邸餐敘，柯建銘漸漸「慈眉善目」了起來。但綠營人士分析，這是柯建銘「以拖待變」策略一環，採取的是放低姿態、哀兵出擊，向賴總統釋出黨團願意改變的政治訊號，替自己爭取籌碼。

由民進黨中央發起的黨團改組連署，據悉已有超過三分之二黨團立委簽署，但賴並不打算和柯「來硬的」，雙方透過總統府秘書長潘孟安居中溝通，至少到九月中下旬立院開議前。

知情人士表示，柯建銘並非鐵板一塊硬要當「萬年總召」，但盼至少當到明年初；不過，此折衷方案讓黨內部分立委難接受，就看賴總統是否拍板同意。

