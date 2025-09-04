專心市政 盧秀燕重申不選黨主席

國民黨主席改選，檯面上角逐人選眾多，前立委鄭麗文昨拜會國民黨前秘書長長李乾龍爭取支持。李乾龍說，這次黨主席改選非常重要，國民黨在野多年，當前是重返執政最接近的一次，「剩一步之遙」，三、四天前曾做最後努力勸進台中市長盧秀燕，仍無法改變盧的心意，只能尊重，很高興看到中生代踴躍表態，勇往直前。

盧秀燕昨出席工商協進會活動時說，多次有人勸進參選國民黨主席，但她決心專心市政，「這是和市民的契約」。

盧秀燕另引用美國前總統雷根「政府不能解決問題，政府本身就是問題」的說法，批中央政府就是問題。她說，台灣現在最大危機是關稅、匯率、能源，但中央政府重政治、輕民生，三場罷免失敗就是反映民意，民意希望國家好好拚經濟，注重民生不要搞政治，「民意在領航、政府要跟上。」

