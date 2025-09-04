聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德夜宴綠委 柯建銘發言不多

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇張曼蘋劉懿萱／台北報導
賴清德總統昨晚在總統官邸宴請民進黨立委，立委蘇巧慧（左二）、蔡易餘（右二）、邱議瑩（左）晚間八時半左右步出官邸。記者許正宏／攝影
賴清德總統昨晚在總統官邸宴請民進黨立委，立委蘇巧慧（左二）、蔡易餘（右二）、邱議瑩（左）晚間八時半左右步出官邸。記者許正宏／攝影

賴清德總統昨晚循例在立法院新會期開議前邀民進黨立委餐敘，外界關注是否討論民進黨立院黨團總召柯建銘去留，與會立委蔡易餘說，沒有談到相關議題，「柯建銘講話時間少，比較沒有發言」；立委蘇巧慧說，政院說明民生、經濟、青年、弱勢四大政策方向，與立委交換意見，也爭取支持。

賴總統在立院開議前分批邀請綠營立委到總統官邸餐敘，昨晚第一批出席者包括柯建銘，英系與蘇系立委；五日預計邀正國會、湧言會立委；九日是新潮流與民主活水立委。

昨晚八時許餐敘結束後，蔡易餘、蘇巧慧及立委邱議瑩一起受訪。蔡易餘表示，政院表示，立院新會期會開始，會馬上呼應賴總統在八二三大罷免後提出的「四項調整」，推出讓人民有感施政，特別是針對青年、弱勢族群都會有相對應政策。蘇巧慧說，例如社宅將研擬進一步推出優惠，對新婚族群推出「優先婚育宅」等。邱議瑩表示，餐敘大部分時間都在討論財劃法相關議題。

另據轉述，昨晚柯建銘與賴總統互動「自然」，雖然沒有太多交談，但看起來也沒有因為最近的「逼宮」事件互動尷尬。

不過，立委王世堅昨出席民進黨中常會前表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，這是不負責任的說法；民進黨主席也是二年一任採任期制，當初地方選舉敗選後，時任黨主席蔡英文也是辭職負責。他認為，柯建銘力薦大罷免，結果出來了，當然就必須接受民意的決定。

延伸閱讀

賴總統邀餐敘是否談及總召去留？綠委曝談話內容：柯建銘今天話很少

罷免若成功731就開始抓人？民進黨稱假訊息 何元楷反嗆：柯建銘說過的

賴總統宴請立委 柯建銘等人進入官邸

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

相關新聞

賴總統邀餐敘是否談及總召去留？綠委曝談話內容：柯建銘今天話很少

賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第一場次。民進黨立委蔡易餘表示，會中有兩大討論主題，...

國慶主視覺引熱議 韓國瑜親曝背後巧思：向歷史致敬的設計

雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會日前公布114年國慶大會主視覺，其中莫蘭迪藍、紅配色引發網友議論。立法院長韓國瑜今天在臉...

罷免若成功731就開始抓人？民進黨稱假訊息 何元楷反嗆：柯建銘說過的

國民黨立委羅智強近日爆料，曾獲得消息若罷免一成功，民進黨政府7月31日就會開始抓人、搜索立法院，還好後來贏了不敢動，就停...

預計元旦上路！育嬰留停將可「單日」申請 家庭照顧假可請1小時

行政院會明天將聽取衛福部「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，政務委員陳時中表示，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能...

賴清德：人事改組完成 目標2026地方大選

大罷免結束，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，人事改組已完成，為了辦理二○二六年大選提名相關作業，民進黨通...

賴清德夜宴綠委 柯建銘發言不多

賴清德總統昨晚循例在立法院新會期開議前邀民進黨立委餐敘，外界關注是否討論民進黨立院黨團總召柯建銘去留，與會立委蔡易餘說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。