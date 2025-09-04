賴清德夜宴綠委 柯建銘發言不多

賴清德總統昨晚循例在立法院新會期開議前邀民進黨立委餐敘，外界關注是否討論民進黨立院黨團總召柯建銘去留，與會立委蔡易餘說，沒有談到相關議題，「柯建銘講話時間少，比較沒有發言」；立委蘇巧慧說，政院說明民生、經濟、青年、弱勢四大政策方向，與立委交換意見，也爭取支持。

賴總統在立院開議前分批邀請綠營立委到總統官邸餐敘，昨晚第一批出席者包括柯建銘，英系與蘇系立委；五日預計邀正國會、湧言會立委；九日是新潮流與民主活水立委。

昨晚八時許餐敘結束後，蔡易餘、蘇巧慧及立委邱議瑩一起受訪。蔡易餘表示，政院表示，立院新會期會開始，會馬上呼應賴總統在八二三大罷免後提出的「四項調整」，推出讓人民有感施政，特別是針對青年、弱勢族群都會有相對應政策。蘇巧慧說，例如社宅將研擬進一步推出優惠，對新婚族群推出「優先婚育宅」等。邱議瑩表示，餐敘大部分時間都在討論財劃法相關議題。

另據轉述，昨晚柯建銘與賴總統互動「自然」，雖然沒有太多交談，但看起來也沒有因為最近的「逼宮」事件互動尷尬。

不過，立委王世堅昨出席民進黨中常會前表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，這是不負責任的說法；民進黨主席也是二年一任採任期制，當初地方選舉敗選後，時任黨主席蔡英文也是辭職負責。他認為，柯建銘力薦大罷免，結果出來了，當然就必須接受民意的決定。

商品推薦