賴清德：人事改組完成 目標2026地方大選

大罷免結束，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，人事改組已完成，為了辦理二○二六年大選提名相關作業，民進黨通過成立了「二○二六年選舉對策委員會」，「只有一個目標，全力打贏二○二六年地方大選」。

二○二六選對會由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任召集人，其他黨內七個派系各有一人代表，分別為湧言會代表王定宇、蘇系代表張宏陸、正國會代表陳茂松、英系代表莊瑞雄、民主活水代表陳培瑜、綠色友誼連線代表林益邦、新潮流代表劉維鈞。

黨內人士說，邱義仁領軍意味著新潮流將再度接管地方選舉提名兵符，加上行政院長卓榮泰直屬派系民主活水首度有代表被納入選對會，顯示「賴卓體制」仍強勢主導民進黨事務。

賴總統表示，在八二三公投與罷免投票過後，民進黨中央黨部、行政院與國安團隊，已經完成了人事改組，希望在隊形調整後，民進黨全體上下能夠一起持續向前邁進，共同面對接下來的各項挑戰；二○二六年地方大選提名，必須是良性競爭，且應秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，來提出對地方發展、對人民福祉有利的政策，爭取選民的支持，贏得這場選舉。

此外，民進黨近廿位地方議員日前聯合聲明提出五點倡議，賴清德昨與黨籍青年議員對談，提出四項期許，包括深入基層、了解民意、反映民怨，一起解決問題；以及新版財劃法修正通過，地方資源變多，希望議員能夠發揮監督，讓地方錢花在刀口上，並解決地方長期存在的問題。台中市議員黃守達表示，昨天會面非常正向，他認為賴總統已經準備好要轉型成「賴清德二點○」，大家可拭目以待，「今天九月三日會是民進黨的重生日」。

不過，對於賴清德「劍指二○二六」，國民黨表示，民進黨不要整天在想選舉，惡搞大罷免失敗後，又在想下一場選舉；民眾黨也批評，賴總統未來若仍執意升高對立，不管隊形如何調整也是枉然。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，台灣當前面臨嚴峻挑戰，政府應該好好思考如何協助產業界，降低關稅等影響的程度，不是在大惡罷後還一心在想選舉；至於二○二六布局，國民黨會依據相關規定、過往選舉前例，與實際狀況辦理。國民黨主席朱立倫昨在中常會強調，盼有眾望所歸、有大家團結一致作法的領導者，領導國民黨二○二八重返執政，是最高目標。

民眾黨備戰二○二六，上月同樣成立選舉決策委員會。不具名的選決會成員表示，過去的邱義仁不等於現在的邱義仁，民進黨政府執政不得民心，相信明年會迎來相當大的反撲，選民終將重新評估。

商品推薦