出席律師節大會 蕭美琴：法律人以專業讓世界看見台灣

副總統蕭美琴今天出席「台北律師公會114年度律師節慶祝大會」，她致詞表示，肯定法律人以專業素養讓世界看見台灣，引領台灣成為更進步、公平且具正義的法治國家，期許律師發揮專業，協助社會找到平衡，提出可行且務實的解決方案，成為陪伴台灣社會邁向公平的重要力量。

蕭副總統表示，很榮幸共同慶祝即將到來的律師節，感謝律師朋友從維護人權、推動司法改革，到關注弱勢族群，總是在社會最需要的時候挺身而出，也因為如此，正義不會因為資源不均而缺席，法律也因此變得更溫暖。

蕭副總統肯定台北律師公會是專業社群，更是政府與社會在追求公平正義的道路上最可靠的夥伴。長久以來透過國際交流與合作，拓展專業視野，建立許多跨國的友誼及信任。這些努力讓世界看到台灣法律界的實力，也證明台灣的民主與法治始終堅定不移。

蕭副總統表示，台灣的專業，因為有大家而讓世界看見；台灣的尊嚴也因為大家而更加穩固。

蕭副總統說，她從過去在立法院服務，到後來擔任駐美外交工作，乃至於現在的職位，都深刻感受到，在許多關鍵制度的建立與國際談判當中，背後都有法律人的專業素養作為支撐。這不只展現台灣的水準，更是全球化時代中，維護國家利益的關鍵力量。

蕭副總統提到，新時代必然帶來新的挑戰，例如人工智慧、跨境數位經濟、新型態貨幣交易及資安，都帶來不同的倫理、隱私和交易風險，需要與時俱進的專業認知與學習，並與國際連結。

她表示，氣候變遷與永續發展的政策落實也需要法律的支持。這些議題是立法者的責任，也需要律師們發揮專業，協助社會找到平衡，提出可行且務實的解決方案。

蕭副總統指出，律師的工作不僅是辯護與訴訟，更是陪伴台灣社會邁向更公平的一步，期勉年輕律師能帶著創意及勇氣，在制度改革、司法創新與社會服務中發揮更大的影響力。

她也提到，頒發的資深律師獎牌是榮耀的肯定，更是對專業和使命傳承的認可。感謝資深律師們長期在法界所做的付出和努力，引領台灣成為更進步、公平且具正義的法治國家。

商品推薦