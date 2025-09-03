快訊

國慶主視覺引熱議 韓國瑜親曝背後巧思：向歷史致敬的設計

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會日前公布114年國慶大會主視覺，其中莫蘭迪藍、紅配色引發網友議論。立法院長韓國瑜今天在臉書親自透露，雙十設計「沒有喧囂的色彩」，如同這片土地上的人們，默默在風雨中努力；而這也是一個向歷史致敬、對未來祝福的設計，願中華民國國運昌隆。

韓國瑜今天在臉書上PO出國慶主視覺圖案表示，立國之道，由「人」為本，在科技高速發展的時代，我們選擇回到最原始的筆觸，以人的手勢，承載最真摯的情感。

韓國瑜指出，以筆為旗，讓國旗在濃淡交織中，飄揚出屬於我們的驕傲；以筆為志，書寫台灣精神的純樸與堅韌；以筆為心，在青天白日之下，讓色彩的變化，述說我們對過去的敬意、對未來的承諾。

韓國瑜說，這雙十的設計，沒有喧囂的色彩，也不張揚聲勢，如同這片土地上的人們，默默在風雨中努力，堅持自己的位置，用最樸實的筆觸，記錄114年來的奮鬥與夢想。

韓國瑜指出，今天是九三軍人節，也是對日抗戰80周年的紀念，這些筆觸也承載著先烈的意志與家國的記憶，提醒我們自由與尊嚴得來不易，唯有銘記歷史、珍惜和平，才能繼續以勇氣與智慧，書寫屬於中華民國的未來。這是一個向歷史致敬、對未來祝福的設計，願中華民國，國運昌隆、社會和諧，讓我們在這片土地上，繼續共同書寫屬於台灣的篇章。

臉書粉專「中華民國讚國慶」搶先曝光今年國慶主視覺。圖／取自「中華民國讚國慶」
國慶 韓國瑜

