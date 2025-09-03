賴總統夜宴綠委 首場聚焦財劃法、民生經濟優先

立法院新會期開始，賴清德總統在官邸宴請綠委，盼強化行政立法溝通。首場3日晚間登場，立委蘇巧慧於會後轉述，今晚討論主題聚焦財劃法、民生經濟法案，未來希望行政院跟立院朝野之間能取得一個平衡。

賴總統將於3日、5日、9日、12日晚間宴請綠委，首場出席者包括行政院長卓榮泰、民進黨立院黨團總召柯建銘，及立委蘇巧慧、張宏陸、蔡易餘、邱議瑩、王世堅、吳沛憶。

蘇巧慧於會後轉述，賴總統在新會期之初宴請綠委是例行性的，總統府、行政院都會跟立委們用餐，分別交換意見，因為立委人數較多，所以會分開日期吃飯，這是行之有年的事情，大家也都充分把握晚上吃飯的時間。

蘇巧慧表示，晚餐時間，有交流大家各自在地方聽到的意見，與賴總統、卓院長做意見交換，卓院長也說明這會期有哪一些重點法案要推動，盼爭取立委的支持。今晚用餐氣氛愉快，大家對於新會期要做的事情也充滿了幹勁，會努力一起朝著福國利民的方向前進，有一些比較具體的方法。

蔡易餘提到，下會期行政院優先鎖定經濟民生法案，政院最近會先公布青年政策及對弱勢的照顧，也就是賴總統所說的四大優先。對於要修法的部分，大家也交換意見，立委們都很支持照顧弱勢、經濟民生等政院提出的方案，立委們表達立法院會全力支持行政院。

邱議瑩說，他們都是區域立委，接下來是預算會期，對於預算編列會比較關心。新版財劃法對於各縣市、各選區的衝擊都還蠻大的，所以大家對於新版財劃法通過後，新會期預算編列的部分，會討論比較多，也希望行政院能夠聽到地方的聲音。

邱議瑩表示，對於應該給予地方補助，或絕對不能砍、不能少的補助，也會在預算編列的部分，期待卓院長之後能夠向社會大眾來報告，這也是立法院未來在預算會期裡，必須首先要來推動的部分。

蘇巧慧指出，今天的政策總結起來，跟行政院之前說主要闡述的民生、經濟、青年、弱勢這四大方向是吻合的，不僅是行政院的方案，也是收集了地方議員、區域立委的意見之後，所統合出來的方向。身為立委要監督行政，他們要求行政院要提出對策，也很高興看到行政院一一提出相關具體法案。

蘇巧慧提到，她在內政委員會，大家關注社宅是不是能夠優先有婚育宅，讓新婚或有育兒需求的家庭能夠有比較多的優惠入住方案等，這些大家都有比較多的討論。

蘇巧慧說，區域立委當然都希望為自己的縣市爭取更多預算，財劃法既然已經被修改成新版，希望未來事權跟錢的部分要能講清楚，讓大家好做事。如果在財政允許的狀況下，一般的補助款還有統籌分配款，當然希望中央還是能夠給予地方越多越好，這些方案今天都有討論。

蘇巧慧強調，希望行政院未來能夠在朝野之間取得一個平衡，大家一起來不分朝野讓國家前進，這才是最重要的事。

另外，民進黨團面臨改組之際，外界高度關注柯建銘與賴總統的互動。蘇巧慧提及，基本上今晚柯建銘講話的時間比較少一點，有給了一點意見，但確實比較沒有發言，主要都是幾個立委們在做討論。比如今晚吳沛憶有來，大家在聊東園國小棒球隊奪冠的事情，認為像這樣在基層扎根，所以把優勢表現得非常好。

