中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

會晤賴總統 聖露西亞副總理：支持台灣國家獨立願景

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Ernest Hilaire）訪團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Ernest Hilaire）訪團。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Ernest Hilaire）訪團時表示，感謝聖露西亞，長期以來在各個國際場域為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。

賴總統致詞時表示，這些年來台灣和聖露西亞在農業、教育、公衛及基礎建設等領域的各項合作越來越密切，進一步深化兩國邦誼。聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）上任以來，特別重視教育、人才培育及青年發展，與台灣的政策理念高度契合，相信人才與新世代是國家發展的基礎，也是兩國合作最重要的投資。

賴總統指出，在人才培育上，台灣與聖露西亞有許多合作成果。像是今年6月曾在中央警察大學的畢業典禮上遇見來自聖露西亞的博士畢業生，期盼他和其他留台校友返國後，都能成為推動國家進步的重要力量。另外，今年台灣開始推動「青年百億海外圓夢基金計畫」及「邦交國青年來台圓夢計畫」。再過幾天將有三名台灣青年前往聖露西亞政府機關實習，這個月底也將有兩位聖露西亞青年來台實習農業和觀光。

賴總統進指出，除了教育及人才交流，上個月國合會與聖露西亞青年經濟局共同啟動了電子商務平台。這不但是數位轉型的重要一步，也有助於聖露西亞青年提升創業機會，邁向國際市場。從留學到實習、從專業培訓到數位合作，台灣願意分享更多經驗，與聖露西亞攜手走向世界。

賴總統說，期待未來兩國持續開拓多元的合作領域，讓彼此繁榮發展，也為全球的進步一起貢獻更多心力。

希瑞爾致詞時表示，台灣不僅是聖露西亞的合作夥伴，更是真誠且堅定的朋友，兩國關係建基於相互尊重、信任及推進國家發展的堅定決心。聖露西亞將持續支持台灣對國家獨立、領土完整與主權的願景，並持續在國際場域為台灣發聲，倡議台灣有能力為國際體系做出實質貢獻，並共同打造全人類更美好的未來。

希瑞爾指出，台露友誼不僅體現在外交場域，更深入人民的日常生活。透過小規模社區計畫，台灣觸及聖露西亞社會各個層面，增進民生福祉、提供更多機會，並以具體和長久的方式提升人民的生活品質。台灣同時也在聖露西亞的國家發展中扮演重要角色，荷瓦諾拉國際機場和聖茱德醫院整建就是很好的例證，這些計畫將塑造聖露西亞未來世代的發展軌跡。

賴清德

