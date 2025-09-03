影／賴總統官邸宴請立委 蘇巧慧：開議前行之有年的交換意見

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
盼解朝野僵局，賴清德總統今天晚上在總統官邸宴請立委柯建銘蘇巧慧蔡易餘、陳冠廷、邱議瑩等人，商討未來在立法院的方向，晚間6點半一行人陸續搭車抵達進入官邸內，八點半左右陸續有立委離開，立委蘇巧慧、蔡易餘、邱議瑩隨後步出官邸，特別走向在外守候的媒體記者，表達餐會氣氛與談話內容，蘇巧慧表示，這是開議前行之有年的交換意見。

官邸 蘇巧慧 蔡易餘 邱議瑩 柯建銘 賴清德

