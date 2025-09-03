賴總統邀餐敘是否談及總召去留？綠委曝談話內容：柯建銘今天話很少

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第一場次。記者蔡晉宇／攝影
賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第一場次。記者蔡晉宇／攝影

賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第一場次。民進黨立委蔡易餘表示，會中有兩大討論主題，第一是行政院將針對青年、弱勢族群推出有感施政，卓揆向綠委們先行說明；第二是有鑒於「財劃法」修法後中央和地方財政狀況有大變動，各區域立委也藉機向政院溝通，因應新情勢地方上可能遇到的問題。

蔡易餘指出，行政院今天會中很明確指出，立法院新會期會開始，會馬上呼應賴總統在823大罷免後提出的「四項調整」，推出讓人民有感施政，特別是針對青年、弱勢族群都會有相對應政策。民進黨立委蘇巧慧指出，例如社宅將研擬進一步推出優惠，對新婚族群推出「優先婚育宅」等。

民進黨立委邱議瑩表示，今天滿大一部分時間都在討論「財劃法」相關議題，因為財劃法修法後，中央和地方財源都出現大變動，對許多民進黨區域立委的選區衝擊滿大的，不少立委今天都提出預算編列的看法，希望行政院聽到地方的聲音，對地方高度關注的相關預算，要多多支持。

至於有無討論到民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題，蔡易餘表示，並無相關討論，且柯建銘今天話很少，多是其他立委發言、討論居多；蘇巧慧也說，賴清德和柯建銘互動氣氛佳，希望行政院未來在朝野取得平衡，不分朝野一起讓國家前進。

