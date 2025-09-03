賴總統接見聖露西亞副總理 盼持續開拓多元合作領域

總統賴清德今天接見聖露西亞訪團時表示，期盼未來兩國持續開拓多元的合作領域，讓彼此繁榮發展，也為全球的進步一起貢獻更多心力。聖露西亞副總理希萊爾強調，持續支持台灣對國家獨立、領土完整與主權的願景，會在國際場域為台灣發聲。

總統下午接見聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部長希萊爾（Ernest Hilaire，另譯：希瑞爾）所率訪團。

賴總統致詞時提到，2023年擔任副總統時，在總統府與希萊爾深入交換許多意見，今天再度見面格外親切。相信透過這次訪問，一定能對台灣有更全面的認識與瞭解。

總統表示，這些年來台灣和聖露西亞在農業、教育、公衛及基礎建設等領域的各項合作越來越密切，進一步深化兩國邦誼。總理皮耶（Philip J. Pierre）上任以來，特別重視教育、人才培育及青年發展，與台灣的政策理念高度契合，相信人才與新世代是國家發展的基礎，也是兩國合作最重要的投資。

在人才培育上，總統說，台灣與聖露西亞有許多合作成果。像是今年6月曾在中央警察大學的畢業典禮上遇見來自聖露西亞的博士畢業生，期盼這名畢業生和其他留台校友返國後，都能成為推動國家進步的重要力量。另外，今年台灣開始推動「青年百億海外圓夢基金計畫」及「邦交國青年來台圓夢計畫」，再過幾天將有3名台灣青年前往聖露西亞政府機關實習，9月底也將有2名聖露西亞青年來台實習農業和觀光。

總統指出，除了教育及人才交流，上個月國合會與聖露西亞青年經濟局共同啟動電子商務平台。這不但是數位轉型的重要一步，也有助於聖露西亞青年提升創業機會，邁向國際市場。從留學到實習、從專業培訓到數位合作，台灣願意分享更多經驗，與聖露西亞攜手走向世界。

總統也代表台灣人民感謝聖露西亞，長期以來在各個國際場域為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。期待未來兩國持續開拓多元的合作領域，讓彼此繁榮發展，也為全球的進步一起貢獻更多心力。

希萊爾致詞時表示，台灣不僅是聖露西亞的合作夥伴，更是真誠且堅定的朋友，兩國關係建基於相互尊重、信任及推進國家發展的堅定決心。聖露西亞將持續支持台灣對國家獨立、領土完整與主權的願景，並持續在國際場域為台灣發聲，倡議台灣有能力為國際體系做出實質貢獻，並共同打造全人類更美好的未來。

希萊爾並重申聖露西亞將持續以夥伴和朋友的身分與台灣攜手前行，雙方有共同利益，也秉持尊嚴、主權與人類文明進展等共享價值。

