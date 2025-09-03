快訊

陸在我經濟海域鑽探石油 總統府：涉違國際法規應即刻停止

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
對於中國在東沙島附近鑽探的相關報導，總統府發言人郭雅慧今天表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應；中國應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。

衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」2日披露，中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內鑽探石油與天然氣，台灣政府似乎並未作出反應。

郭雅慧表示，實際上，中國近年來在韓國、日本、我國及其他南海周邊國家專屬經濟區及大陸架範圍內陸續設置油氣探勘平台及其他定置結構的情況，不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。

郭雅慧說，中國作為區域間一員，應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。

郭雅慧指出，同時，我方也將與區域間相關國家合作，就相關問題的因應尋求共同對策，以確保區域的安全穩定。

郭雅慧 東沙島 總統府 國際法

相關新聞

賴總統邀餐敘是否談及總召去留？綠委曝談話內容：柯建銘今天話很少

賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第一場次。民進黨立委蔡易餘表示，會中有兩大討論主題，...

陸國營石油公司爆在我EEZ違法鑽探石油 李彥秀批政府沒反應：喪國辱國

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

陸在我經濟海域鑽探石油 總統府：涉違國際法規應即刻停止

對於中國在東沙島附近鑽探的相關報導，總統府發言人郭雅慧今天表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、...

預計元旦上路！育嬰留停將可「單日」申請 家庭照顧假可請1小時

行政院會明天將聽取衛福部「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，政務委員陳時中表示，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能...

外媒指我EEZ被陸方侵犯採石油 學者：想辦法爭取到共同開發

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

行政院會明拍板「婚育宅」加碼1.1萬戶 擴大租金補貼範圍

為因應少子化問題，並讓民眾願婚、敢生、能養，行政院規劃推出4項「穩居」政策，包含今年起至2028年，將從社宅中釋出1.1...

