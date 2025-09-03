罷免若成功731就開始抓人？民進黨稱假訊息 何元楷反嗆：柯建銘說過的

國民黨立委羅智強近日爆料，曾獲得消息若罷免一成功，民進黨政府7月31日就會開始抓人、搜索立法院，還好後來贏了不敢動，就停住了。民進黨回應，羅智強公然製造假訊息造謠生事，無助於黨主席選舉，更只會讓政治信用不斷破產；不過，國民黨青年團前副總團長何元楷表示，不敢承認自家人口出狂言，就亂指控別人造謠，這不就是民進黨政治攻防的爛招嗎？

何元楷指出，民進黨是忘記了，還是害怕想起來？羅智強說如果大罷免成功，民進黨就會把在野黨立委抓起來送進土城看守所，結果民進黨卻批評羅智強造謠。

何元楷表示，柯建銘在今年一月的時候曾發文說，「搶救台灣只剩七天，台灣人民非站出來不可」，並嗆說民進黨國會過半後，一定把在野黨立委送進土城，與民眾黨前主席柯文哲當鄰居。

何元楷說，柯建銘還在726罷免前曾經說過，說要在726罷免投票後，要用刑法100條追究國民黨立委刑責，這些都是民進黨立院黨團總召柯建銘所說的，請問羅智強哪裡造謠？

