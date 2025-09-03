賴總統與青年議員對談提4項期許 綠議員：今天是民進黨重生日

民進黨主席賴清德今天與黨籍青年議員對談，會中提出四項期許，包括深入基層、了解民意、反映民怨，和民進黨中央黨部及行政院一起來解決問題等。

大罷免失利後，民進黨近20位地方議員聯合聲明提出5點倡議，包含「窮盡各種手段終結憲法法庭無法運作非常狀態」、「因應關稅衝擊，保障國際訂單」，「詐騙也要強力執法」、「徹查弊案清除能源蟑螂」、「召開地方自治國是會議調整地方事權，徹底改變原有的科層體制與官僚文化」等。賴清德今天特別安排與上周連署的議員會談。

與會議員包括新北市議員林秉宥、桃園市議員魏筠、許家睿、台中市議員黃守達、台南市議員李宗翰、基隆市議員張之豪、苗栗縣議員翁杰、彰化縣議員楊子賢、藍駿宇、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、南投縣議員沈夙崢以及屏東縣議員梁育慈等。

據了解，會中賴清德就議員所提出的「五點行動倡議」，逐一詳細回應並說明政府相關政策與政績。賴清德表示，感謝議員們在此刻願意挺身而出、提供建言，大家都具有使命感，對民進黨非常重要，希望藉由彼此合作，共同向社會傳達行政革新、黨務革新踏出第一步，「五點行動倡議」與他所提出的「四項調整」及「四大優先」不謀而合，而政府有不足之處，也會持續加強，希望大家共同來努力。

賴清德也提出四項期許：第一、希望議員們能夠一起協助黨中央，深入基層、了解民意、反映民怨，和民進黨中央黨部以及行政院，一起來解決問題；第二、中央黨部會更快速、更即時的回應議題與輿論，希望大家能夠協助大力宣傳中央政策；第三、請議員在地方，持續監督綠能弊案，發揮監督的力量；最後，新版財劃法修正通過，地方資源變多，也希望議員能夠發揮監督，讓地方錢花在刀口上，讓地方更進步，解決地方長期存在的問題。

黃守達表示，今天的會面非常正向，他認為賴總統已經準備好要轉型成「賴清德2.0」，大家可以拭目以待，今天9月3日會是民進黨的重生日。

張之豪表示，過往黨中央的聯繫比較單向，有訊息需要傳遞都是一層層透過群組反應，這次強化平台連結，代表不是單向接收，也要把民意傳回來，更有效反映民意。

商品推薦