預計元旦上路！育嬰留停將可「單日」申請 家庭照顧假可請1小時

行政院會明天將聽取衛福部「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，政務委員陳時中表示，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「單日」方式申請；此外，家中有家庭照顧需求者，一年14天的事假與家庭照顧假，最少能以「一小時」為單位請假，預計明年元旦上路。

根據性別工作平等法規定，受雇者任職滿6個月後，於每一子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，總計不得超過2年。陳時中表示，未來的彈性調整方案，將從最多2年的育嬰留職停薪中，撥出30天讓父母可以用「單日」方式來請假。

根據規畫，申請單日育嬰留停原則上是前5天提出，若是子女生病停課等突發狀況，則可在前1天申請。陳時中強調，希望透過彈性請假標準，避免育嬰民眾因為一次請太多假，在職場遇到困擾。

陳時中並說，對於有家庭照顧需求者，一年中共有14天事假跟家庭照顧假，未來將能以「一小時」為標準申請家庭照顧假，雇主不得扣全勤獎金。

陳時中指出，這些修改都已經和企業討論過，對於大企業而言影響較小，不過未滿30人小微企業可能受衝擊較大，未來勞動部也將提出相關協助措施來給小微企業。據透露，為鼓勵企業配合政策，未滿30人小微企業若有一名受僱者申請單日育嬰留停，政府將提供1000元獎勵金，估計有143萬家小微企業可以適用。

陳時中強調，相關措施不涉及修法，預計明年元旦上路。

