快訊

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 這日降雨範圍再擴大

影／砸錢租場地找臨演！竹聯幫組詐團拍片「投資說明會」 騙走1億2千萬

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

聽新聞
0:00 / 0:00

預計元旦上路！育嬰留停將可「單日」申請 家庭照顧假可請1小時

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院將討論「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，未來育嬰留職停薪，將能以「單日」方式申請，此外，家庭照顧假，最低能以「一小時」請假，預計明年元旦上路。圖／本報系資料照
行政院將討論「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，未來育嬰留職停薪，將能以「單日」方式申請，此外，家庭照顧假，最低能以「一小時」請假，預計明年元旦上路。圖／本報系資料照

行政院會明天將聽取衛福部「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，政務委員陳時中表示，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「單日」方式申請；此外，家中有家庭照顧需求者，一年14天的事假與家庭照顧假，最少能以「一小時」為單位請假，預計明年元旦上路。

根據性別工作平等法規定，受雇者任職滿6個月後，於每一子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，總計不得超過2年。陳時中表示，未來的彈性調整方案，將從最多2年的育嬰留職停薪中，撥出30天讓父母可以用「單日」方式來請假。

根據規畫，申請單日育嬰留停原則上是前5天提出，若是子女生病停課等突發狀況，則可在前1天申請。陳時中強調，希望透過彈性請假標準，避免育嬰民眾因為一次請太多假，在職場遇到困擾。

陳時中並說，對於有家庭照顧需求者，一年中共有14天事假跟家庭照顧假，未來將能以「一小時」為標準申請家庭照顧假，雇主不得扣全勤獎金。

陳時中指出，這些修改都已經和企業討論過，對於大企業而言影響較小，不過未滿30人小微企業可能受衝擊較大，未來勞動部也將提出相關協助措施來給小微企業。據透露，為鼓勵企業配合政策，未滿30人小微企業若有一名受僱者申請單日育嬰留停，政府將提供1000元獎勵金，估計有143萬家小微企業可以適用。

陳時中強調，相關措施不涉及修法，預計明年元旦上路。

父母 元旦 陳時中 行政院 衛福部 育嬰假

延伸閱讀

政院：租金補貼範圍再擴大 「婚育宅」可住12年

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

石崇良接掌衛福部 陳時中稱許「智者」

卸任衛福部長邱泰源提醒「照稿念」 新任部長石崇良堅持一分鐘就破功

相關新聞

陸國營石油公司爆在我EEZ違法鑽探石油 李彥秀批政府沒反應：喪國辱國

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

陸在我經濟海域鑽探石油 總統府：涉違國際法規應即刻停止

對於中國在東沙島附近鑽探的相關報導，總統府發言人郭雅慧今天表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、...

預計元旦上路！育嬰留停將可「單日」申請 家庭照顧假可請1小時

行政院會明天將聽取衛福部「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，政務委員陳時中表示，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能...

外媒指我EEZ被陸方侵犯採石油 學者：想辦法爭取到共同開發

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

行政院會明拍板「婚育宅」加碼1.1萬戶 擴大租金補貼範圍

為因應少子化問題，並讓民眾願婚、敢生、能養，行政院規劃推出4項「穩居」政策，包含今年起至2028年，將從社宅中釋出1.1...

罷免若成功731就開始抓人？民進黨稱假訊息 何元楷反嗆：柯建銘說過的

國民黨立委羅智強近日爆料，曾獲得消息若罷免一成功，民進黨政府7月31日就會開始抓人、搜索立法院，還好後來贏了不敢動，就停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。