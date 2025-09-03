聽新聞
0:00 / 0:00
預計元旦上路！育嬰留停將可「單日」申請 家庭照顧假可請1小時
行政院會明天將聽取衛福部「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，政務委員陳時中表示，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「單日」方式申請；此外，家中有家庭照顧需求者，一年14天的事假與家庭照顧假，最少能以「一小時」為單位請假，預計明年元旦上路。
根據性別工作平等法規定，受雇者任職滿6個月後，於每一子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，總計不得超過2年。陳時中表示，未來的彈性調整方案，將從最多2年的育嬰留職停薪中，撥出30天讓父母可以用「單日」方式來請假。
根據規畫，申請單日育嬰留停原則上是前5天提出，若是子女生病停課等突發狀況，則可在前1天申請。陳時中強調，希望透過彈性請假標準，避免育嬰民眾因為一次請太多假，在職場遇到困擾。
陳時中並說，對於有家庭照顧需求者，一年中共有14天事假跟家庭照顧假，未來將能以「一小時」為標準申請家庭照顧假，雇主不得扣全勤獎金。
陳時中指出，這些修改都已經和企業討論過，對於大企業而言影響較小，不過未滿30人小微企業可能受衝擊較大，未來勞動部也將提出相關協助措施來給小微企業。據透露，為鼓勵企業配合政策，未滿30人小微企業若有一名受僱者申請單日育嬰留停，政府將提供1000元獎勵金，估計有143萬家小微企業可以適用。
陳時中強調，相關措施不涉及修法，預計明年元旦上路。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言