出席工商界演講 盧秀燕引用孫運𤩷「這句話」喊話中央
台中市長盧秀燕今受邀工商協進會演說時，呼應理事長吳東亮，建議中央政府應改善朝野關係並務實調整能源政策。
她並引用前行政院長孫運璿的話，「政府要做該做的事，讓民眾知道未來方向」，呼籲「民意在領航，政府要跟上；台灣要有力，政府要出力」，不能把心思都僅著重於政治，應顧及所有施政，才能讓政府成為安定人民的力量。
盧秀燕也表示，未來將把握任期，專注市政，讓台中更宜居、市民更幸福。
中華民國工商協進會今召開理監事聯席會議，盧秀燕受邀專題演講，與產業代表熱絡交流。
盧秀燕說，她重視與市民的契約，心思花在市政上，要讓市民幸福，並認為當前經濟面臨關稅、匯率、能源、政府治理四大挑戰。
