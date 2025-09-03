賴總統宴請立委 柯建銘等人進入官邸

盼解朝野僵局，賴清德總統晚上在總統官邸宴請立委柯建銘、蘇巧慧、張宏陸、蔡易餘、陳冠廷、莊瑞雄等人，晚間6點半立委們陸續搭車抵達進入官邸內。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統循往例在立法院開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，就新會期法案交換意見，藉此感謝努力、凝聚共識，並加強交流，了解黨團成員想法，今日餐敘也聚焦在民生、經濟、國安等優先法案進行討論。

郭雅慧指出，賴清德在餐敘中特別強調，行政與立法互動需要調整與強化，期盼未來能有更多對話，不分黨派共同守護國家，推動有利民生的政策。 郭雅慧也提到，中央政府各項建設與施政藍圖皆須透過立法院審議支持，賴清德希望在黨內團結合作的基礎上，持續推動國政，維護國家財政健全，並提升台灣競爭力。

盼解朝野僵局，賴清德總統今天晚上在總統官邸宴請立委，晚間6點半立委們陸續進入官邸內。記者許正宏／攝影 賴清德總統晚上邀請民進黨籍立委到官邸餐敘。總統車隊在警車開道下進入官邸。記者蘇健忠／攝影

