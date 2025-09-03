快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

賴總統宴請立委 柯建銘等人進入官邸

攝影中心／ 記者蘇健忠許正宏／台北即時報導
盼解朝野僵局，賴清德總統今天晚上在總統官邸宴請立委，晚間6點半立委們陸續搭車抵達進入官邸內。記者許正宏／攝影
盼解朝野僵局，賴清德總統今天晚上在總統官邸宴請立委，晚間6點半立委們陸續搭車抵達進入官邸內。記者許正宏／攝影

盼解朝野僵局，賴清德總統晚上在總統官邸宴請立委柯建銘蘇巧慧張宏陸、蔡易餘、陳冠廷莊瑞雄等人，晚間6點半立委們陸續搭車抵達進入官邸內。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統循往例在立法院開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，就新會期法案交換意見，藉此感謝努力、凝聚共識，並加強交流，了解黨團成員想法，今日餐敘也聚焦在民生、經濟、國安等優先法案進行討論。

郭雅慧指出，賴清德在餐敘中特別強調，行政與立法互動需要調整與強化，期盼未來能有更多對話，不分黨派共同守護國家，推動有利民生的政策。  郭雅慧也提到，中央政府各項建設與施政藍圖皆須透過立法院審議支持，賴清德希望在黨內團結合作的基礎上，持續推動國政，維護國家財政健全，並提升台灣競爭力。

盼解朝野僵局，賴清德總統今天晚上在總統官邸宴請立委，晚間6點半立委們陸續進入官邸內。記者許正宏／攝影
盼解朝野僵局，賴清德總統今天晚上在總統官邸宴請立委，晚間6點半立委們陸續進入官邸內。記者許正宏／攝影
賴清德總統晚上邀請民進黨籍立委到官邸餐敘。總統車隊在警車開道下進入官邸。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統晚上邀請民進黨籍立委到官邸餐敘。總統車隊在警車開道下進入官邸。記者蘇健忠／攝影

官邸 賴清德 立法院 柯建銘 蘇巧慧 張宏陸 陳冠廷 莊瑞雄

延伸閱讀

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

賴清德拉不下柯建銘？醫曝：早被老柯看破手腳 將面臨1窘境

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

相關新聞

陸國營石油公司爆在我EEZ違法鑽探石油 李彥秀批政府沒反應：喪國辱國

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

外媒指我EEZ被陸方侵犯採石油 學者：想辦法爭取到共同開發

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

行政院會明拍板「婚育宅」加碼1.1萬戶 擴大租金補貼範圍

為因應少子化問題，並讓民眾願婚、敢生、能養，行政院規劃推出4項「穩居」政策，包含今年起至2028年，將從社宅中釋出1.1...

嘆很多重大政策沒被人民看見 卓榮泰抱怨「媒宣費被刪很多」

內閣改組後施政情況引發關注，行政院長卓榮泰今天接受專訪時表示，其實政府過去做了很多事情，但今年總預算中媒宣費被刪很多，導...

10人表態參選國民黨主席 江啟臣稱「已做過不參戰」：下任黨魁任務重大

國民黨主席即將在10月18日選舉，目前黨內表態者高達10人。立法院副院長、國民黨立委江啟臣今天接受廣播訪問被問到是否會參...

9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人

民進黨今天中常會通過成立「2026年選舉對策委員會」，共9位成員，召集人由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。