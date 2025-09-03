聽新聞
民眾黨走讀爆衝突…卓榮泰駁蔣萬安「朋友體諒應放心裡」 北市府反擊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

民眾黨日前舉辦「走讀」活動與警方衝突導致8警受傷，台北市長蔣萬安稱「能理解民眾黨支持者為何上街頭」，行政院長卓榮泰今接受網路節目「齊有此理」專訪指出，朋友之間這種體諒可以放在內心。對此，北市府反擊「請院長自重，不要故意曲解」。

針對民眾黨「走讀」與警衝突，卓榮泰今受訪指出，任何一個人被掐住脖子的行為，如果是代表公權力就是妨礙公權力，對於蔣萬安的回應，卓榮泰認為，首長還是要將維持公權力跟法律尊嚴作為為唯一跟第一「朋友之間這種體諒可以放在內心」。

卓榮泰也說，警察是保護人民的，警察更要受到保障「此例不可開」，一旦開了，未來警察在任何執行上都可能受到這樣危險與威脅。

針對卓榮泰在Yahoo網路節目「齊有此理」專訪，北市府副發言人葉向媛表示，蔣萬安市長已經說得很清楚，警察依法行政，請卓院長自重行政院長身分，不要故意曲解、惡意忽略、斷章取義。

葉向媛表示，去年當民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖進立法院，卓院長是否用同樣的原則，大聲譴責民進黨立委？如果不願譴責，是否就是缺乏國家行政首長的「體認與責任」？一味的雙重標準、凡事只想鬥贏，內閣改組多少次都是徒勞無功。

