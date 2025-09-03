行政院會明拍板「婚育宅」加碼1.1萬戶 擴大租金補貼範圍

為因應少子化問題，並讓民眾願婚、敢生、能養，行政院規劃推出4項「穩居」政策，包含今年起至2028年，將從社宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。此外，也會擴大租金補貼範圍至每人每月平均所得低於最低生活費3.5倍，且新婚加碼1.5倍、每增加1名孩童再增加0.5倍。估計將投入268億元，讓48萬戶民眾受惠。

行政院會明天將聽取及討論「婚育宅 優先住 加碼補-青年婚育租屋協助專案」以及「育嬰留停照顧彈性化方案」。

政務委員陳時中表示，為了因應少子女化、社會環境變遷，減少夫妻因為照顧小孩所面對的職場壓力，政府預計推動4項「穩居」政策，包含婚育宅、包租代管調整、租金補貼擴大範圍，以及修正租賃住宅市場發展及管理條例，估至2032年，整體受益戶數達48萬戶，投入經費約269億元。

陳時中表示，過去社宅提供的婚育宅戶數不足，但是需求量高，因此將要求中央社宅釋出20%的戶數，一共1.1萬戶作為婚育宅，預計今年下半年就能提供1000戶，明年起至2028年再提供1萬戶。

陳時中說，為避免新婚或是剛生小孩家庭常常搬家，針對育有0歲到6歲小孩的家庭，可申請將社宅最多居住期限6年延長為12年，讓小孩到國小畢業前都無需搬離或是變更學區，且政策預計會讓目前的婚育宅住戶就能適用。

同時，在包租代管方面，對於育有0歲到6歲孩童的租戶，未來將獲得每年6000元的兒童安全費用，可以用做防撞、防倒、安全鎖等安全事項。

針對租金補貼擴大範圍，陳時中解釋，主要將從每人每月平均所得低於最低生活費的3倍，擴大到3.5倍，且新婚加碼為1.5倍、每增1名孩童再增0.5倍；若以台北市每月最高補貼金額8000元來試算，新婚育有1名孩童的家庭，申請租金補貼將變成1萬6000元。

陳時中並指出，現行租屋市場對於房客相對不友善，因此內政部正研議9月底提出修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，大方向包含提供房客租期保障，租屋期間最低3年；租金調整必須合理，未來將以主計總處的房租指數來訂定合理提整標準；提供房客權益保障，未來若房東拒絕房客申請租金補貼、遷入戶籍等，可能會有相關罰則；未來租屋若有相關糾紛，政府也將提供免費的爭議調解。

陳時中強調，這一系列穩居政策僅有租賃條例需要修法，預計今年9月底可提出修法草案；其他除了今年釋出的1000戶婚育宅外，都將在明年元旦上路。

